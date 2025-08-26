L’artiste franco-sénégalais 1D1R grandit dans un environnement multiculturel de la banlieue parisienne. C’est là que tout commence, là que s’ancrent les racines, le point de départ : le cœur, le vécu, le réel. Ainsi, chaque étape de son parcours témoigne d’une vérité brute et sincère.

L’école de la mélodie

C’est dès l’école primaire que le jeune 1D1R découvre sa voix. En effet, une chorale, une professeure de gospel passionnée et des matinées passées à chanter, jouer des percussions ou encore de la flûte forgent ses premiers souvenirs musicaux. Déjà, il goûte à la scène et à l’émotion collective. Par la suite, le lycée marquera un véritable tournant : il prend le micro, écrit ses premiers textes et fréquente les événements hip-hop de la région parisienne.

“La musique m’a trouvé, et elle ne m’a plus jamais quitté.”

Une esthétique brute et sincère

Pas de costume, pas de rôle, pas de faux-semblants. En réalité, 1D1R ne joue pas : il est. Son univers visuel, porté par une direction artistique brute, sincère et naturelle, traduit cette authenticité. De plus, ses clips sont pensés comme des fragments de poésie visuelle, avec un goût prononcé pour la narration. Ainsi, sur la cover de son projet « Meraki« , il apparaît seul sur les toits, marqué d’une cicatrice chromée : symbole du cœur battant de l’EP.

Composer avec l’instinct

Chaque création commence par une émotion. Une mélodie, une prod entendue au studio, sous la douche ou en voiture : la musique parle, et 1D1R l’écoute. Les mots suivent, parfois immédiatement, parfois plus tard. Par conséquent, son processus artistique devient un dialogue, une véritable connexion.

Avec Meraki, 1D1R franchit une étape essentielle dans sa carrière. En effet, ce projet marque une maturité artistique et incarne son premier véritable opus, situé entre introspection et lumière. Il y parle de la vie, des liens, des blessures et des renaissances. “Je suis le frère, le père, l’amant, celui qui conseille et celui qui doute.”

Chaque morceau devient ainsi un écho partagé, une main tendue : “Si t’as ressenti ça aussi, regarde, t’es pas tout seul.”

« Meraki » signifie « faire quelque chose avec passion et créativité ». Cet EP, véritable reflet de son âme, rassemble plusieurs collaborations, notamment avec Vacra, Dertay et Ortiz. Par ailleurs, il ouvre un nouveau cycle pour l’artiste, où l’émotion brute rencontre une esthétique soignée.

N’hésitez donc pas à aller streamer l’EP « MERAKI« , disponible dès maintenant sur toutes les plateformes.

Par Louis-Hermann N.