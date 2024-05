Festival Playin’Paris : troisième édition de ce projet fédérateur, La Place présente une édition spéciale de son événement phare, avec la finale du tournoi de basketball 3×3, un Dj contest, une série de concerts indoor et outdoor, un battle international de Breaking, une exposition / performance de graffiti in situ et l’afterparty de clôture du festival. Du 22 au 25 mai 2024

Playin’Paris c’est : des concerts outdoor et indoor avec : S.Pri Noir, B.B. Jacques, Tuerie, Leys, Ocevne, Josué, Squidji, Okis, Ekloz, Squidji, Surprise, Adés the planet, Aketo, et Robdbloc. Une soirée dédiée au djing avec DJ Babu et DJ Pone. Un DJ contest international avec notamment Dynamix ou encore Dj Nest. Un battle de break international : le FUJIFILM INSTAX Undisputed Paris, ainsi que la phase finale du tournoi de basket 3×3 qui sera suivi d’une afterparty avec Sixtion.

Programmation complète sur le site internet de Playin’Paris.