Il y a 24 ans, la chanteuse et légende Aaliyah nous quittait dans un crash d’avion. Elle n’avait que 22 ans. Mais en si peu de temps, elle a réussi à révolutionner le hip hop, le RnB et la mode. Grâce à ses nombreuses collaborations, elle a su se réinventer à chaque album.

Aaliyah avait 22 ans lorsqu’elle nous a quitté. Elle est décédée le 25 août, il y a maintenant 24 ans dans un crash d’avion. De ses 14 à 22 ans, elle a sorti des albums qui ont révolutionné la musique.

A seulement 14 ans, Aaliyah sort son premier album, Age ain’t Nothing but a number, produit par on sait qui. Même si elle n’était pas à la tête de celui-ci, elle a réussi à créer un album qualitatif, qui lui a permis de faire ses preuves.

One In a million

En 1996 alors qu’elle n’a que 17 ans, elle sort son deuxième album, One in a Million. A cet âge là, les artistes ont la réputation d’être dirigés par les grands du milieu. Mais ce n’est pas le cas d’Aaliyah. Elle prend le contrôle total de l’album et fait venir un casting fou pour travailler à ses côtés. On peut retrouver notamment Jermaine Dupri, Timbaland, ou encore Missy Elliott.

Ils essayent d’apporter une touche 70’s au projet, avec des titres comme Choosey Lover, repris des Isley brothers, ou encore Got 2 give up. Et pour renforcer le groove des années 70, Timbaland sample le mythique titre Summertime Madness dans A girl like you.

Aaliyah

En 2001, c’est au tour de l’album éponyme de voir le jour. Toujours accompagnée par Timbaland, c’est cette fois des titres arabes qui sont samplés. Par exemple, on peut les retrouver dans We need a resolution, More than a Woman ou encore Don’t know what to tell ya, qui reprend Batwanes Beek de Warda.

Dans sa carrière, Aaliyah expérimente et mélange différents styles afin de s’adapter aux prods. Elle explique qu’elle aime tous les styles de musique, et ne veut pas être résumée à une simple chanteuse de Rnb.

Par la suite, son art influencera des artistes comme Beyonce, Rihanna, Drake ou encore The Weeknd, rien que ça.

Mode

Un autre point sur lequel Aaliyah fait partie de notre quotidien sans même qu’on le remarque est la mode. Elle a rendu populaire le jean baggy, en le combinant avec des vêtements plus féminins. Un combo qu’on retrouve encore en 2025. Un héritage qui restera encore pendant des années…

Inès V