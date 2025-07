Procès : acquittement en février 2025

Tout d’abord, le procès qui l’opposait à un ancien associé membre de son collectif « A$AP » qui l’accusait d’« agression à main armée » (arme semi-automatique) s’est déroulé du 21 janvier au 18 février 2025, avec un verdict d’acquittement confirmé par la cour de Los Angeles . Cet épisode judiciaire terminé libère A$AP Rocky pour se concentrer pleinement sur sa musique et sa vie de famille avec Rihanna et leurs 3 enfants.

Collaboration majeure avec Ray‑Ban

Depuis février 2025, A$AP Rocky est le premier directeur créatif mondial de Ray–Ban Studios. Il lance la collection “Blacked‑Out” en avril, avec des montures emblématiques (Mega Icons, Wayfarer, Clubmaster) revisitées en version ultra-noire ou dorée. Fin juin, un lookbook sort pour accompagner une campagne où ses racines harlemiennes se mêlent à son style contemporain.

Sa marque de vêtements AWGE

De plus, Rocky continue de développer sa ligne AWGE avec des collections stylées et audacieuses, présentées notamment lors de Paris Fashion Week (dont l’édition AW “Obligatory Fashion”). Il associe les visuels du défilé à des morceaux inédits de Don’t Be Dumb pour créer une expérience immersive fashion & musique. Il a aussi ouvert un pop-up store à Paris dans lequel il s’est rendu et a aussi fait écouter des extraits inédits de son nouvel album en teasant un featuring avec Playboi Carti

Nouveau morceau d’ A$AP Rocky pour le 4 juillet sur Apple Music

Il y a quelques jours A$AP Rocky a annoncé la sortie d’un nouveau morceau « PRAY4DAGANG » le 4 juillet. C’est le premier extrait officiel de son très attendu album Don’t Be Dumb (été 2025) . Ce nouveau titre promet de faire vibrer ses fans en attendant l’album complet.

Attente autour de l’album d’A$AP Rocky « Don’t Be Dumb«

En conclusion, après des teasers de 2022 à maintenant (dont les singles DMB, Riot, Tailor Swif, Highjack featuring Jessica Pratt et enfin Ruby Rosary featuring J.Cole). A$AP Rocky a repoussé la sortie de son album, initialement prévue pour l’été 2024. En mars 2025, il a annoncé avoir terminé le projet, désormais en phase de mixage et de mastering. Pour l’instant, il n’a fixé aucune date précise, mais la sortie du morceau « PRAY4DAGANG » le 4 juillet laisse penser qu’il pourrait enfin passer à l’action… ou peut-être pas.