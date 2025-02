Femme aux multiples talents, Anne-Julie met à profit son riche parcours professionnel et personnel pour créer un univers musical unique.

En passant par différentes influences musicales, notamment de Whitney Houston, Janet Jackson, Aretha Franklin, aux influences R&B-Pop, ANJXLXE navigue avec aisance entre la langue de Molière et Shakespeare.

C’est dès un très jeune âge qu’elle plonge dans la musique, ou elle explore différentes sonorités. Voyant l’univers musical comme une thérapie, un moyen d’expression qui lui permet, à travers ses textes et mélodies, de toucher les autres et d’être pleinement elle-même.

De concert en concert, ANJXLXE trace son chemin en explorant de nouveaux horizons. Elle partage un univers visuel élégant et authentique, mettant également en avant la féminité. Cette identité artistique lui a permis d’apparaître dans de grands magazines, tels que Teen Vogue.



Une créativité nourrie par l’émotion

Son processus créatif début par la mélodie, qui instaure l’ambiance et éveille les émotions. Pour enrichir ses morceaux, elle collabore avec divers artistes et musiciens, apportant ainsi une perspective unique à sa musique.

Des chansons qui explorent des thèmes universels tels que l’amour et les relations humaines, trouvant un subtil équilibre entre force et vulnérabilité. Cette dualité, nourrie par ses propres expériences, qui confère à sa musique une sincérité et une authenticité qui résonnent profondément avec son public.



« Old School Love » triomphe, 2025 s’annonce prometteur

Son dernier morceau, “Old School Love“, allie nostalgie et modernité, offrant une ode à l’amour imprégné de sentiments intimes et passionnés. Ce titre envoûtant s’est hissé à la 16ᵉ place du top 100 des radios francophones au Québec.

Il faudra cependant attendre courant mars 2025 pour découvrir un nouveau single, qui parle de poser ses limites et d’un « glow up ».

Elle prépare également son tout premier EP francophone, avec quelques extraits en anglais prévus par la suite.

N’hésitez pas à streamer son tout dernier morceau « Old School Love » en attendant son prochain morceau.

Retrouvez son morceau « Old School Love » sur la playlist “PÉPITES“, via Pepitesounds.

Par Louis-Hermann N.