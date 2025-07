Il y a 14 ans, Amy Winehouse nous quittait pour rejoindre le club des 27. Ce groupe d’artistes décédés tragiquement à 27 ans a marqué l’histoire. Même si ce n’est qu’un âge de décès, il a un impact puissant.

Le club des 27 est connu par beaucoup grâce à son histoire tragique. C’est un groupe d’artistes et musiciens décédés de manière brutale à l’âge de 27 ans. Nombreuses de ces morts sont causées par la consommation de drogues.

Le club des 27 apparait à la fin des années 60. Sur un cours laps de temps, le monde du rock voit Janis Joplin, l’icône du rock psychédélique disparaitre d’une overdose d’héroïne. Suivie de Jimi Hendrix, le guitariste le plus incontournable, mort noyé dans son vomi après une prise d’amphétamine et de somnifères. Jim Morrison, le leader des Doors, décédé d’une crise cardiaque potentiellement causée par l’alcool. Et Brian Jones des Rolling Stones noyé dans sa piscine.

Tout ça entre 1969 et 1971. Ces artistes incontournables de la musique hippie vont contribuer à la fin du mouvement. En effet, le rapport avec les drogues, médicaments et alcool, est questionné au sein du groupe. La mouvance va alors se dissoudre, juste après son apogée, avec le Summer of love en 1967 et Woodstock en 1969.

Kurt Kobain

En avril 1994, Kurt Cobain, se donne la mort d’une balle dans la tête. Le musicien et interprète de Nirvana entre alors dans le club des 27. Il devient une légende du rock en plus à figurer sur la liste.

Le livre des souffrances du jeune Werther de Goethe avait causé une vague de suicides à sa sortie. C’est l’effet Werther. Et à la mort de Kurt, il a eu lieu. En effet, de nombreux fans se sont donné la mort.

Selon des scientifiques, l’âge de 27 ans n’a rien de significatif. Mais, face à la célébrité, les artistes ont deux à trois fois plus de chances de mourir entre 20 et 30 ans que la moyenne des Britanniques.

Amy Winehouse

Apparemment, la jeune femme avait dévoilé à son assistant sa peur de mourir à 27 ans. Malheureusement, elle n’a pas échappé à son sort. Elle est retrouvée morte en 2011 dans son appartement, à cause de l’alcool.



Amy Winehouse a révolutionné la musique britannique sur le plan international. Sa sincérité dans sa voix et son écriture a su bouleverser le monde entier. Back to Black, son titre le plus célèbre, est enregistré en une seule prise. Plus que de la musique, un moyen d’évacuer.

Malgré l’acharnement médiatique qu’elle subit concernant ses addictions, elle gagne 6 grammys. Amy Winehouse avait pourtant la volonté de s’en sortir. Elle va suivre plusieurs cures de désintox, mais va rechuter à force de violences conjugales, jusqu’à la fatalité. Mais elle laisse derrière elle un héritage immense, et ses disques continuent de tourner dans le temps.

