Lundi 3 juillet 2025, le monde du football a perdu l’un de ses attaquants les plus talentueux. Diogo José Teixeira da Silva, connu sous le nom de Diogo Jota, est décédé dans un accident de la circulation en Espagne, à proximité de Cernadilla dans la province de Zamora. Il était âgé de 28 ans et jouait au poste d’attaquant ou ailier pour Liverpool FC et l’équipe nationale portugaise. Le décès de Diogo Jota est un véritable choc pour le monde du football.

L’accident s’est produit vers 00 h 30 sur l’autoroute A‑52, lorsque le véhicule, une Lamborghini Aventador, a subi l’éclatement d’un pneu arrière lors d’un dépassement. Le chauffeur a perdu le contrôle, la voiture a quitté la route, a pris feu et s’est immobilisée dans un fossé. Les deux occupants, Diogo et son frère cadet André Filipe Teixeira da Silva, âgé de 25 ou 26 ans et joueur professionnel au Penafiel (deuxième division portugaise), ont été déclarés morts sur place.

Qui étaient les deux frères ?

Tout d’abord, Diogo, né le 4 décembre 1996 à Porto, affichait un brillant palmarès : 182 matches et 65 buts pour Liverpool, près de 50 sélections (49) avec 14 buts pour le Portugal. Il avait remporté la Premier League 2025, la Coupe d’Angleterre, la Coupe de la Ligue, ainsi que deux Nations League (2019 & 2025) .Et, André, né le 28 avril 2000 à Gondomar, évoluait comme milieu offensif ou ailier. Il avait disputé près de 96 matches et inscrit 15 buts avec Penafiel entre 2023 et 2025.

Un drame familial dans la nuit

Les faits se sont déroulés alors que Diogo, fraîchement opéré du poumon, rentrait de Porto vers le Royaume-Uni en voiture, accompagné d’André. Ils prévoyaient de traverser en ferry pour éviter l’avion . Ce trajet, pourtant routinier, a tourné au cauchemar en raison d’un simple éclatement de pneu, à 65 km du point de départ.

Le décès de Diogo Jota : réactions dans le monde du football

Les hommages ont afflué :

Liverpool FC s’est dit « dévasté », demandant respect et intimité pour la famille. Le drapeau de l’hôtel de ville de Liverpool a été mis en berne. Le Premier ministre du Portugal, Luís Montenegro, a exprimé sa tristesse et ses condoléances envers la famille. Le président de la Fédération portugaise, Pedro Proença, a qualifié la perte de « dévastatrice » et annoncé un minute de silence dans la suivante sélection féminine pour adresser hommage aux frères. Des figures comme Jurgen Klopp, Cristiano Ronaldo, Pepe, Iker Casillas, Rafa Nadal ou encore LeBron James ont également réagi avec émotion..

Des fans ont déjà commencé à déposer des fleurs devant Anfield, et l’UEFA prévoit une minute de silence lors du prochain match du Portugal en Euro féminin.

Impact et mémoire lié au décès de Diogo Jota

En conclusion, Diogo Jota, fort de son style explosif, sa précision clinique et sa polyvalence, reste dans les mémoires comme un joueur emblématique. Les réseaux sociaux pointent aussi du doigt l’état de certaines portions de l’A‑52 : fissures, plaques sur la voie de droite, ce qui aurait pu favoriser l’accident. Mais c’est l’éclatement du pneu qu’on retient comme cause principale.

L’immense chagrin de Liverpool, du football portugais et mondial s’accompagne d’un sentiment de vide : c’est la perte, en une nuit, de deux frères dont le destin était lié à la passion du ballon. Diogo laisse derrière lui non seulement des trophées, mais aussi une épouse, Rute Cardoso, qu’il venait d’épouser le 22 juin, et leurs trois jeunes enfants.

Ce tragique accident marque une page sombre dans l’histoire du sport, rappelant la fragilité de la vie. Les funérailles sont attendues dans les jours à venir, la communauté footballistique se préparant à rendre un dernier hommage collectif à ces deux joueurs portugais.