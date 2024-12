Dernier Train : 75ERA et 63OG, une alchimie au sommet

75ERA, dirigé par le brillant compositeur et ingénieur du son Ayrton, est devenu une référence majeure dans le paysage du rap français. Fort d’une carrière jalonnée de collaborations avec des artistes de renom comme Booba, Ninho ou encore Tiakola, Ayrton a transformé 75ERA en un collectif visionnaire. Après le succès de leur premier EP Héritage, le collectif revient avec une ambition décuplée, s’appuyant sur des talents comme Kronos et LouisTheBeatmaker. Ce projet inclut également 63OG, rappeur d’origine camerounaise au style unique. Influencé par des artistes américains tels que Chief Keef et Playboi Carti, 63OG est un maître du DMV flow, jonglant habilement entre le français et l’anglais. Avec un tel tandem, Dernier Train s’annonce comme une étape marquante pour le rap hexagonal.

Dernier Train : un projet puissant et novateur

Dernier Train est un album audacieux qui mixe sonorités françaises et influences américaines. Avec 12 titres percutants, le projet explore la trap et ses variations alternatives, tout en mettant en lumière des invités de choix comme Diddi Trix, Jeune Lion et Baby Neelou. Produit avec soin par Ayrton, ce projet porte une signature sonore soignée, alliant beats puissants et mélodies captivantes. Pour 63OG, ce projet marque une nouvelle étape dans sa carrière, où son aisance linguistique et sa polyvalence musicale prennent toute leur dimension. Dernier Train transcende les codes classiques du rap, créant un pont unique entre deux cultures musicales. Ce projet, reflet d’une créativité sans compromis, promet d’être un incontournable de cette fin d’année.

Rédigé par : Elouan Thomas