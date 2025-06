Envie de devenir beatmaker pro ? Cette masterclass beatmaking est faite pour vous. Grâce à cette masterclass beatmaking, vous apprendrez à maîtriser toutes les étapes pour devenir beatmaker pro et percer dans l’industrie musicale.

Passer au niveau supérieur en tant que beatmaker, c’est franchir ce cap où l’on passe de l’ombre à la lumière.

Tout ce qu’on a appris prend enfin vie, au meilleur de sa forme.

Mais ce cap, aussi motivant soit-il, reste souvent long et difficile à atteindre. Il y a un vrai écart entre ce qu’on apprend seul et la réalité du terrain. Pour aider les beatmakers à combler ce fossé et progresser plus vite, My Music Ads et 75era ont décidé de relever un défi : créer les meilleures conditions pour passer à l’étape supérieure en apprenant aux côtés des meilleurs beatmakers pro du moment.

Dans cet article, vous découvrirez leur méthodologie unique pour permettre aux beatmakers de progresser rapidement et révéler tout leur potentiel.

SOMMAIRE :

My Music Ads × 75era : une union idéale entre expertise, réseau et vision

Leur méthode pour devenir beatmaker pro

Une immersion studio avec les références de l’industrie

My Music Ads est un acteur incontournable du secteur de la musique.

Ils ont déjà accompagné plus de 1000 artistes dans le développement de leur fanbase, en s’appuyant sur une expertise solide en stratégie musicale.

En 2024, ils s’associent à 75era – label d’édition et de production derrière des artistes comme Tiakola, Dinos ou Zola. Pour proposer ainsi aux beatmakers une opportunité rare : évoluer dans un cadre professionnel, pensé pour booster leur progression.

En un an, plus de 200 beatmakers et ingénieurs du son ont suivi leurs programmes intensifs. Les retours parlent d’eux-mêmes, avec une note moyenne de 4,9/5 sur Google et Trustpilot.

Le principe est simple : des sessions en studio, en petits groupes, pour pratiquer intensivement aux côtés des beatmakers les plus influents de la scène française.

Chaque session réunit entre 4 et 6 participants, selon leur niveau, pour garantir un vrai suivi personnalisé et une dynamique de groupe stimulante. Le tout encadré par des références de l’industrie – que vous découvrirez dans la prochaine partie.

De la composition à la commercialisation : toutes les étapes ont été minutieusement travaillées par leurs équipes.

Et parce que le talent ne suffit pas, l’aspect business est aussi au cœur du parcours : des beatmakers multi-platine partagent leurs conseils.

Une immersion studio avec les références de l’industrie

Ces sessions permettent d’apprendre aux côtés des plus grands, avec un objectif clair : passer au niveau supérieur.

Chaque participant choisit son mentor en fonction de son logiciel de production :

Amine Farsi & Noxious (Booba, Gazo, Nekfeu…) – FL Studio

Eazy Dew (Josman, Laylow…) – Ableton

Adam Monroe (Aya Nakamura, Tiakola…) – Pro Tools

C’est une occasion rare de se connecter directement à l’industrie, de recevoir des retours précis sur son travail, de poser ses questions et de créer des ponts avec ceux qui façonnent la scène actuelle.

Comment rejoindre l’aventure ?

My Music Ads et 75era ont conçu un programme sur mesure pour les beatmakers ambitieux, prêts à se professionnaliser et à franchir un cap décisif dans leur parcours.

Vous souhaitez en savoir plus sur leur programme ? Réservez gratuitement. Plus d’informations sur https://www.mymusicads.com/masterclass/masterclass-beatmaking