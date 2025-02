DOC OVG – Para Bellum 1 : Un EP percutant en collaboration avec Richie Beats

DOC OVG, originaire de Dakar, s’impose comme une figure montante du rap francophone. Membre du collectif 667, il se fait connaître en 2022 avec la mixtape TRAP, aux côtés de Freeze Corleone, Osirus Jack et Norsacce. L’année suivante, il enchaîne avec Pourcentage Vol.1, confirmant son style incisif. Après une tournée avec Osirus Jack en 2024, il prépare son retour avec Para Bellum 1, un projet en collaboration avec Richie Beats. Ce dernier, producteur de renom, a déjà travaillé avec Booba, Alpha Wann ou encore Dinos. Ensemble, ils livrent un EP percutant, à la croisée du rap français et des sonorités américaines.

Para Bellum 1 : un projet taillé pour la performance

Avec Para Bellum 1, DOC OVG et Richie Beats frappent fort. L’EP, inspiré du rap d’Outre-Atlantique, rappelle l’alchimie entre Metro Boomin et 21 Savage. Chaque morceau est travaillé pour marier des productions sombres et puissantes à des textes aiguisés. Le premier single, Ekip Type, en rotation sur Skyrock, illustre cette direction brutale et efficace. Richie Beats apporte une musicalité chirurgicale, tandis que DOC OVG excelle dans l’art du kickage précis. Entre drill et trap, l’EP maintient une tension constante, offrant un concentré d’énergie pure. Plus qu’un projet, Para Bellum 1 marque une étape clé dans la carrière de DOC OVG, affirmant son identité et son ambition.

Rédigé par : Elouan Thomas