Sortie & Contexte

Drake fait son grand retour en solo avec “What Did I Miss?”, un morceau introspectif et tranchant dévoilé le 5 juillet 2025. Ce titre marque le début de l’ère Iceman, son neuvième album à venir. Le morceau se lance de façon originale via un court-métrage stylisé diffusé en live, Iceman: Episode 1, où Drake apparaît isolé dans un entrepôt frigorifique, symbole du froid émotionnel et de la trahison abordée dans le titre.

Univers musical & paroles

Premièrement, sur une production sombre mêlant trap et hip-hop mélodique, Drake y règle ses comptes. Il évoque ceux qui l’ont abandonné ou trahi dans le sillage de son clash très médiatisé avec Kendrick Lamar en 2024. “Love for my brothers and death to a traitor” – cette phrase donne le ton : loyauté ou rien. Il vise notamment d’anciens proches, comme YG ou Mustard, aperçus au concert The Pop Out organisé par Kendrick. Un événement qu’il considère comme une prise de position contre lui.

Tirades et prises de position

Ensuite, les paroles abordent aussi la volatilité des relations dans l’industrie musicale et même au-delà, avec des allusions à des sportifs comme LeBron James ou DeMar DeRozan. Il compare la loyauté humaine aux fluctuations du Bitcoin, soulignant l’imprévisibilité de son entourage. Ce parallèle renforce le message du titre : on ne peut compter que sur soi-même.

Clip & visuel

Visuellement, What Did I Miss? s’inscrit dans une esthétique “glaciale”, entre armes, solitude et blocs de glace. C’est plus qu’un simple clip : c’est un manifeste. En moins de 24h, la chanson s’est hissée en tête des charts Spotify US, ce morceau sert de mise au point personnelle et stratégique. Il revient seul, plus froid, plus introspectif, et lance une nouvelle ère avec Iceman. C’est un message clair : malgré les critiques, il reste maître de son récit.

Drake avec ses armes dans le clip de « What Did I Miss ? »

À venir

Drake ne compte pas s’arrêter là. “What Did I Miss?” n’est que le premier extrait de son prochain album Iceman, dont la sortie est imminente. D’autres titres devraient suivre rapidement, dans la continuité de cette nouvelle esthétique glaciale. Côté scène, il est attendu dans plusieurs festivals majeurs, notamment au Wireless Festival au Royaume-Uni, où il pourrait dévoiler de nouveaux morceaux en live.