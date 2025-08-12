Depuis l’émergence du rap français, les drogues occupent une place omniprésente dans les récits, les symboles et les esthétiques. Qu’elles soient célébrées comme un sésame vers la réussite, un exutoire aux violences urbaines, ou simplement pour leurs effets, la fumée et les pilules se sont imposées comme des éléments fondamentaux de cet univers musical. Mais loin de se réduire à de simples références, elles participent à la construction d’un imaginaire partagé et d’une narration singulière façonnés en grande partie par une influence américaine qu’il faut comprendre pour saisir pleinement ce phénomène.

L’héritage américain : quand la fumée traverse Atlanta pour influencer les banlieues françaises

Le rap français, dans ses premiers pas, a naturellement puisé dans la culture américaine. Dans les années 90, le cannabis n’est pas seulement une drogue, c’est un marqueur culturel et identitaire. À travers des groupes comme Cypress Hill ou des figures comme Snoop Dogg, le cannabis devient une icône, un symbole de liberté et de contestation. Cette atmosphère plane rapidement au-dessus de nos quartiers, portée par le Roi Heenok au Canada et en France par des groupes comme IAM ou Suprême NTM, qui glissent ici et là des allusions au « bédo », non pas pour faire l’apologie, mais comme un reflet d’une réalité vécue, comme une forme de prévention. Des morceaux comme “Demain, c’est loin” d’IAM ou “Pose ton gun” de NTM s’enroulent dans cette fumée, témoignant d’un quotidien, d’une influence et d’une réalité de la relation de ces jeunes avec ces substances.

Mais le rap américain des années 90 va plus loin, en particulier à travers le gangsta rap, qui propulse la cocaïne au rang de symbole paradoxal : moteur d’ascension sociale et source inévitable de violence. Scarface, The Notorious B.I.G., Jay-Z, Pusha T incarnent ces figures ambivalentes, où la poudre blanche est autant un levier qu’un piège. En France, cette influence s’incarne surtout dans la trajectoire d’Alpha 5.20, Guizmo ou encore Booba, dont les premiers albums, “Temps mort” ou “Génération Assassin”, déploient un imaginaire directement inspiré de ces récits américains. Références explicites à Pablo Escobar ou à 50 Cent jalonnent ses textes, traduisant ce désir d’élever le trafic au rang de mythe personnel.

Parallèlement, la culture visuelle importée des États-Unis s’installe dans nos clips : liasses de billets, vixens, montres et voitures de luxe. Des artistes comme Rohff, La Fouine ou Seth Gueko reprennent ces codes, enrichissant un univers où l’argent sale devient autant un sujet qu’un accessoire ce qui deviendra une triste réalité au fil des années.

Dans les années 2010, cette influence se réinvente. Des artistes comme PNL, SCH ou Jul prolongent cet imaginaire mais en le reconfigurant. PNL, par exemple, délaisse cet aspect « bling-bling » pour une esthétique plus épurée, froide et presque dépressive, où la poudre devient une métaphore de pureté. Jul, quant à lui, célèbre le cannabis et ce business de rue avec un regard ancré dans la réalité quotidienne.

Clip » Au DD » de PNL

Aujourd’hui, Freeze Corleone représente la dernière évolution de cette lignée. Mais au-delà de l’imagerie classique du « coke rap« , il puise dans une influence plus profonde, plus technique, venue tout droit de Houston et du Sud des États-Unis : celle de DJ Screw et de sa technique du « chopped and screwed ». Pour ceux qui ne connaissent pas, le chopped and screwed est un style de production caractérisé par un ralentissement marqué du tempo, des coupes et des répétitions de passages, créant une atmosphère dense, lourde et presque hypnotique. Ce style, étroitement lié à la consommation de codéine. La « Purple drank » ou » Lean « donne une sensation d’euphorie et de relaxation intense.

Le rappeur Freeze Corleone & le beatmaker Ocho s’emparent de ce procédé dans plusieurs des projets à Freeze, ajoutant à son rap une ambiance parallèle, où les références sombre et narcotiques se mêlent à une musique plus souple et désorientée. On ressent cette influence sur des morceaux où la voix se ralentit , se coupe puis reviens, comme pour mieux nous plonger dans son imaginaire codé qui a d’ailleurs récemment été repris par Yamê qui a également fait un projet avec Ocho.

Mais cette influence ne débarque pas de nulle part dans le rap français. Avant Freeze, le groupe TTC, dans les années 2000, avait déjà expérimenté avec des sonorités inspirées du chopped and screwed, mêlant des rythmiques slowed typique de DJ Screw et textures sonores particulières, amenant une modernité dans la scène hexagonale. Leur démarche a préparé le terrain à ce mélange des styles, entre rap français et trap américaine, qui fait aujourd’hui la force de Freeze et de sa génération, mais qui a aussi fortement matrixé une partie de son public très sectaire, souhaitant se procurer de la lean ou d’autres substances afin d’adhérer totalement au mouvement et ressembler à leur gourou.

Pour conclure ce parcours, je pense aussi à des artistes comme Vladimir Cauchemar et ses fameux « Reloaded » récemment avec Vald. Leur musique puise dans une techno utilisé dans les rave et une ambiance électronique. Cela peut sembler éloigné du sujet, mais c’est justement intéressant de voir comment cette esthétique, qui semble à première vue hors champ, rejoint aussi cet imaginaire des excès et des mondes alternatifs que le rap a toujours cherché à explorer. Une forme de corrélation des genres qui vient enrichir encore cet univers musical en mutation.

En somme, comme on l’a vu tout au long de cet article, les drogues n’ont pas seulement façonné l’imaginaire du rap français, elles ont aussi sculpté ses codes et nourri ses histoires de l’héritage américain jusqu’aux sonorités les plus modernes, elles restent une source puissante, à la fois symbole d’excès et de survie dans une société où nous sommes constamment mêlé à la drogue. Comprendre cette influence, c’est saisir une part importante de l’âme même du rap, à la croisée des cultures, des identités et des réalités sociales.

Rédigé par Djamil Lilia, co-rédigé par Zaki