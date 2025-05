Un parcours marqué par la résilience

Originaire de Toulouse, elle grandit en banlieue, trouvant refuge dans le chant et l’écriture dès son plus jeune âge. Adolescente, elle traverse des périodes difficiles, marquées par l’internat et des relations compliquées. En 2015, sa découverte de Grimes est un déclic pour l’artiste.

Elle décide de se lancer dans la musique. Après un premier concert marquant à Toulouse en 2017, elle quitte tout pour Paris en 2018, seule et sans contact, prête à tout pour réaliser son rêve.

Une artiste aux inspirations multiples

Elssy puise son inspiration dans son vécu intense et ses influences musicales variées. Marquée par l’électro, la culture « tribe », la pop, ainsi que des sonorités afro, elle façonne un style unique : une pop hybride, orientée reggaeton, nourrie de rythmes chauds et vibrants. Sa musique devient un exutoire à ses blessures et un moyen

de prôner la liberté, l’empowerment et la guérison émotionnelle.

Son message est clair : assumer qui l’on est, s’aimer soi-même et transmettre cette énergie aux autres.

Un virage reggaeton affirmé

Après plusieurs explorations musicales, Elssy s’oriente vers une pop reggaeton hybride, renouant avec ses origines. En avril 2023, elle dévoile « Cuidado », un titre aux sonorités chaudes et entraînantes, suivi d’un clip en septembre qui confirme l’enthousiasme de son public. Ce choix artistique marque un nouveau chapitre, plus affirmé et connecté à ses racines.

« Koke » : une signature musicale et visuelle

Avec « Koke », Elssy fusionne pop et reggaeton dans un morceau sensuel et puissant. Son univers visuel, inspiré du « techno-noir » et de l’esthétique futuriste, renforce son identité : tenues structurées, maquillage graphique et palette sombre, chaque détail reflète son style affirmé.

Ce morceau, réalisé avec une nouvelle équipe, incarne une artiste en pleine affirmation de soi.

Un processus de création instinctif

Une artiste compose de manière spontanée, capturant des mélodies sur son téléphone à tout moment. Chaque chanson est une immersion dans son état d’esprit du moment, façonnée ensuite avec minutie pour en tirer l’essence la plus pure.

Un engagement artistique et personnel

Les thèmes abordés dans sa musique tournent autour de la liberté, l’amour et l’empowerment. « Abena » est une ode à la vie et à l’indépendance émotionnelle, « Orange Juice » met en lumière la notion de liberté émotionnelle, de rupture et d’amour de soi. Ces titres témoignent de sa volonté d’exprimer des émotions brutes avec sincérité.

Son art est un moyen d’exprimer ses luttes et d’inspirer ceux qui, comme elle, ont traversé des épreuves.

Avec « Orange Juice », Elssy explore l’émancipation intérieure à travers un morceau à la fois doux et puissant. Porté par des sonorités pop organiques, ce titre évoque la fin d’une relation et la nécessité de se recentrer sur soi. Plus qu’une rupture, il s’agit ici d’un retour à l’amour-propre, d’un lâcher-prise salutaire où la liberté émotionnelle prend le dessus sur les attachements toxiques.

Un futur prometteur et des collaborations fortes

Elssy continue d’explorer et d’affiner son identité musicale. Sa récente collaboration avec Obilisa sur « Abena » témoigne de son envie d’authenticité et de connexions artistiques fortes.

« J’ai toujours été fascinée par l’Afrique, cette collaboration m’a fait énormément de bien, elle a apaisé quelque chose en moi », confie-t-elle.

Lorsqu’on lui demande avec qui elle aimerait travailler à l’avenir, Elssy reste ouverte : « Je veux collaborer avec des artistes qui partagent une vision sincère et qui mettent du cœur dans leur musique. »

Son objectif ? Créer un univers cohérent où chaque détail, de la production à l’image, a une signification profonde.

Entre audace et persévérance, Elssy s’impose comme une artiste à suivre de près. Chaque morceau est une nouvelle exploration, chaque performance une affirmation de son art. Une chose est sûre : elle n’a pas fini de surprendre et d’inspirer.

N’hésitez pas à aller streamer le nouveau single d’Elssy « Caviar » un hymne à la résilience à la fois intime et flamboyant qui raconte le parcours d’une femme qui a tout donner pour s’élever, premier extrait de son premier projet à venir.

Retrouvez son morceau “Caviar“ sur notre playlist “PÉPITES“.

Par Louis-Hermann N.