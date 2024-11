Eniah : Un artiste aux multiples influences

Eniah, alias Hugo, est un rappeur marseillais qui a grandi à Agadir, au Maroc. Ce double enracinement culturel nourrit son univers musical. Dès son enfance, il s’imprègne des sons orientaux, du blues et du jazz grâce à son père. Influencé par des figures comme Guizmo et Keny Arkana, il se lance dans le rap en 2021, après avoir été danseur professionnel. Son premier projet, Homme bleu (2023), révèle un artiste sincère et introspectif. Eniah touche par sa capacité à mélanger des mélodies émouvantes avec des textes sincères. Avec Khôl, son dernier EP, il continue de repousser les limites de son art, explorant toujours plus profondément ses émotions et ses influences musicales.

« Khôl » : Une mixtape poignante et son clip visuellement saisissant

Avec Khôl, Eniah propose 17 titres qui naviguent entre plusieurs états d’âme : tristesse, euphorie, colère et nostalgie. Chaque morceau est une exploration de ses sentiments profonds. Le single « J’recommence » incarne cette quête de renouveau, porté par un clip poétique et graphique. Réalisé par l’artiste lui-même, il met en lumière la couleur noire, les courbes et les lignes pour accentuer le thème de la résilience. Le clip, étalonné par Eudes Quittelier, capte l’essence même de l’EP. Eniah est entouré de talents tels que L’As, Mennel et Clubb29, qui enrichissent l’univers sonore de l’album. Ce projet marque une étape importante dans sa carrière.

Rédigé par : Elouan Thomas