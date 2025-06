Quinze ans après son album New Amerykah part two : return of the Ankh, Erykah Badu annonce la sortie d’un nouvel album. Le 20 juin, Next to you, le premier single du projet est enfin disponible. Celui-ci sera produit à 100% par The Alchemist.Le duo, a décidé de se renommer Abi & Alan.

Next to you, c’est le nouveau single du prochain album d’Erykah Badu et the Alchemist. Ils nous préparent déjà à entrer dans leur univers hip hop, avec la prod qui fait référence à back at You de Mobb Deep, avec qui The Alchemist a commencé à travailler dans les années 90.

Erykah badu, présente depuis 1997

Rester à la page, c’est essentiel pour Erykah. Lors d’une interview, elle confie que son rôle de maman, qui est primordial dans sa vie, l’aide à s’intéresser à la jeunesse. Cependant, elle garde les codes du Hip hop, et les utilise en les fusionnant avec tout ce qu’elle découvre au fur et à mesure. Elle fait souvent référence à d’anciens sons qu’elle a fait elle-même, et créé une continuité tout au long de sa discographie.

En 2015, Erykah Badu dévoile sa mixtape but You caint use my phone. Le titre du projet est tiré de sa chanson Tyrone, sortie en 1997. Cependant, Erykah garde une capacité incroyable à se renouveler. Le projet est basé sur le titre Hotline bling de Drake. On retrouve beaucoup de sonorités digitales. Common et Andre 3000 sont tous les deux présents sur le projet.

Neo Soul

Erykah a toujours su créer son univers, ce qui a fait d’elle une pionnière de la neo soul. Elle a repris certains codes Soul et des samples des années 70 et rajouté la culture hip hop dans laquelle elle a grandi. A tout ça se greffe la spiritualité, qui représente beaucoup pour elle. Par exemple dans le clip de Honey, elle fait référence à nombreuses de ses inspirations musicales. (Funkadelics, De La soul, Ohio Players, Minnie Riperton…)

Erykah, son hommage au HIP HOP

Mais trop souvent, Erykah Badu a été dissociée du Hip hop pour être résumée à la Neo Soul. Cependant, le Hip hop l’a construite, et elle y tient. En 2003, elle sort son troisième album Worldwide underground, où elle rap majoritairement. Elle dédie même le titre Love of my life (an Ode to hip hop), à l’amour de sa vie, le Hip hop. Le sample utilisé est Planet Rock de Afrika Bambaataa, l’un des créateurs du mouvement Hip hop.

The Alchemist

The Alchemist est beatmaker et DJ. Il ne fait pas de simples prods, qui accompagnent les artistes, mais des pièces uniques à elles-mêmes. Il utilise des samples afin de rendre la prod vivante et ne les passe pas juste en boucle. Et en plus de ça, il rap.

Il commence sa carrière au début des années 90, aux côtés de Mobb deep et Cypress Hill notamment. Ses prods sont funky, parfois poussées de manière à devenir volontairement stridentes. Il est et vit Hip Hop et y dédie toute sa vie.

Il contribue à l’évolution du genre en se renouvelant. A partir de 2010, il se lie avec des artistes comme Westside Gunn, Conway the Machine ou encore Benny the Butcher. Ses prods sont alors plus cinématographiques, et les projets sur lesquels il travaille, comme Yacht Rock 2, sorti en 2019. On se projette alors dans tout un décor, une histoire qu’il essaye de nous raconter.

La collaboration entre ces deux passionnés de Hip hop ne risque pas de nous décevoir. Comme ils l’ont toujours prouvé, ils réussissent à rester à la page, même après plusieurs décennies de carrière. En gardant les bases de leur univers tout en rajoutant de la nouveauté, leur futur album ne peut être qu’un chef d’œuvre de plus.

Inès V