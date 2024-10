Lando Norris n’a pas laissé une seule chance à la concurrence ce dimanche, menant chacun des 62 tours. Verstappen assure à nouveau ce week-end terminant sur la seconde marche du podium. Oscar Piastri remonte lui jusqu’à la troisième place.

McLaren imbattable en piste

Lando Norris n’a tout bonnement laissé aucune place au doute pour ce qui allait être du résultat du dimanche. Le britannique s’est vu en premier de la fiche des temps des essais libres 1 & 2, puis en pole position le samedi avec 2 dixièmes d’avance sur Verstappen.

A l’extinction des feux, Norris a conservé sa première place pour ne plus jamais être approché. Lors de son premier relai, le pilote McLaren était en moyenne 1 seconde plus rapide par tour que Verstappen. Malgré une telle avance, qui lui permettait de faire son arrêt sans être inquiété par le néerlandais, Norris s’est fait plusieurs frayeurs. La première au tour 29 : alors qu’il loupe son freinage au virage 14, son aileron avant frotte légèrement le mur. Une erreur plus qu’évitable puisqu’il comptait 22 secondes d’avance. Le pilote entrera au stand au 30ème, sans changer d’aileron, pour mettre des pneus durs. Puis une seconde lorsqu’il touche le mur avant le virage 10. Enfin, il se fait une ultime frayeur au moment de prendre un tour à Colapinto. Malgré cela, le pilote McLaren sera resté en tête de la course du début à la fin.

Oscar Piastri lui ne connaitra pas un week-end aussi remarquable. Le samedi en qualification, il rate sa Q3 et ne peut qu’inscrire le cinquième temps de la séance. Au départ, l’australien est tassé par Russell se qui permet à Hulkenberg de passer. Il reprendra sa position quelques virages plus tard. Piastri sera pendant la course sur une stratégie décalée, laissant les 2 Mercedes devant lui s’arrêter. Verstappen s’arrêtera également avant lui, le permettant d’être P2. Une fois son passage en hard effectuer à la 38ème boucle, il part à l’attaque des flèches d’argent.

Sur des meilleures gommes, il n’a aucun mal à les passer. Cette troisième place sera sa position finale, n’arrivant pas à faire la jonction avec le pilote de la Red Bull n°1. Piastri peut avoir des regrets après cette manche singapourienne car au vu du rythme de son équipier dans le clean air, l’écurie papaye aurait sans problème pu chercher un doublé.

Red Bull, nouvel aveux de faiblesse

Max Verstappen, actuel leader du championnat du monde, ne concède que 7pts à Lando Norris. Le pilote Red Bull profite des difficultés de Mercedes et Ferrari pour prendre ce résultat. Malgré ce nouveau podium du néerlandais, il a plus fait parler de lui ce week-end sur ses propos sur la FIA qu’en piste.

S’élançant de la seconde place, Vertsappen ne parvient pas à prendre le dessus sur Norris au 1er tour, scellant déjà sa course. La McLaren étant bien plus rapide grâce au clean air et le triple champion du monde n’a peut être pas vraiment pousser pour tenter de le rattraper, préférant assurer la seconde place. Avec 22 secondes de retard, il s’arrête au 29ème pour chausser des hard. Son arrêt de 3 secondes le fait ressortir derrière Leclerc. Il se défera du monégasque rapidement pour finalement reprendre sa position de départ et terminé à celle-ci, après le passage au stand de Piastri. En résumé, un résultat qui lui permet de garder une certaine avance sur Norris, dans une course assez calme, contrairement à son coéquipier.

Après un rebond de forme du mexicain la semaine passée, Sergio Perez est retombé dans ses travers lors de ce week-end. Alors qu’il devançait Vertsappen en Azerbaïdjan, il se voit éliminer en Q2, devant s’élancer 13ème. il effectue tout de même un bon départ, passant de P13 à P10. Sa stratégie lui permet de dépasser la Williams de Colapinto lorsque l’argentin s’arrête. Toutefois, la Red Bull du mexicain ne montra pas plus haut dans le classement, restant P10, derrière Hulkenberg, du 30ème tour au drapeau à damier.

Ferrari & Mercedes : l’art de se mettre des bâtons dans les roues

Les poursuivants de Red Bull et McLaren ont connu un week-end compliqué du côté de Singapour.

Alors qu’un an auparavant, Singapour était la délivrance de la Scuderia grâce à la victoire de Sainz, cette année à été différente. Avec un nouvel aileron amené, les rouges ont fait des essais libres prometteur. Malheureusement, la bonne lancé du vendredi et du samedi s’arrête en Q3. Alors que Sainz commence son tour lancé, il vient s’écraser dans le mur du dernier virage pendant que Leclerc voit son temps annulé. Les pilotes devront partir respectivement P10 & P9.

Sainz connait un départ timide, perdant 2 places. Charles Leclerc lui passe de P9 à P8. L’espagnol n’arrivant pas à dépasser n’y même remonté sur Tsunoda, on le fait s’arrêter dès le 13 tour pour des pneus durs, dans l’objectif de finir avec ces derniers. Le pilote Ferrari reprend la piste à la 18ème place. Leclerc reste quant à lui en piste. Cependant, le monégasque fait entendre sa frustration à son équipe, se retrouvant bloqué derrière Alonso puis Hulkenberg. Il trouve finalement l’ouverture sur l’allemand au 29ème tour pendant que Sainz remonte le peloton. Leclerc s’arrête finalement à la 36 boucle pour des hard. Par la suite, son coéquipier s’écartera pour lui permettre de rattraper les 2 Mercedes. Il dépassera Lewis Hamilton mais échouera à un peu plus d’une seconde de Russell.

L’écurie de Brackley connaitra un week-end de course à l’opposé de Ferrari. Profitant des déboires de la Scuderia en qualification et de l’absence de Piastri, Hamilton se hisse à la troisième place juste devant Russell. L’équipe part sur une stratégie agressive avec Hamilton, lui mettant des tendres pour le départ dans l’optique de passer Verstappen. Une tactique qui ne portera pas ses fruits car Hamilton conservera sa position de départ. En dépis d’un rythme acceptable en début de course sur ses tendres rodés, on arrêtera Hamilton avant le 18ème passage de la ligne pour des hard. Désormais seul, Russell n’a pas un meilleur rythme, étant relégué à 12 secondes de Verstappen au 27 ème tour. C’est ce tour-ci que Russell passe au stand, également pour des durs.

Cette stratégie fait ressortir Russell tout juste devant son coéquipier. Cela aura pour conséquence de laisser les flèches d’argent complètement vulnérable à la remonté de Piastri puis Leclerc. En fin de course, Hamilton se fera tout simplement déposé par Leclerc, se prenant 20 secondes par son futur coéquipier. Mercedes a concrètement gâché son week-end, avec une stratégie qui condamnera la course des 2 pilotes.

Les irréductibles du top 10

Les jours de course s’enchainent et se ressemblent pour Fernando Alonso et Nico Hulkenberg. Les deux pilotes prennent avantage de la contre performance de Ferrari en qualification pour monter haut sur la grille. L’allemand part P6 & l’espagnol P7. Lors du premier relai, le pilote Haas sera un bouchon pour les pilotes derrière lui, tournant parfois une seconde moins vite que Piastri devant lui. Avec le jeu des arrêts au stand, le double champion du monde passera devant Hulkenberg. La Red Bull de Sergio Perez restera dans les rétroviseurs de la Haas, pour prendre la P9.

Leur coéquipier respectif n’ont pas pesé dans ce Grand Prix. Lance Stroll se fait éliminer une énième fois en Q1 pour terminer 14ème. Kevin Magnussen ne sort pas de la Q2 et ne verra pas non plus l’arrivée de la course, après une touchette avec le mur qui entrainera une crevaison.

Aux constructeurs, Aston Martin continuent d’être dans un no man’s land, trop loin derrière les 4 top team et irrattrapable par les écuries de derrière. Haas continuent de se rapprocher de la 6ème place de VCARB, avec seulement 3 petites unités de retard.

