Pour la première fois depuis la saison 2008, Ferrari permet à ces deux pilotes de remporter au moins 2 courses la même saison. Carlos Sainz assure au Mexique une parfaite fin de collaboration avec la Scuderia. De plus, les rouges sont passés 2ème au championnat constructeur.

La maestria de Carlos Sainz, Leclerc plus en difficulté

Même si Carlos Sainz est en fin de parcours avec Ferrari, il a montré ce week-end qu’il mériterait de rester dans son écurie l’année prochaine. Pendant les essais, il a été devant son coéquipier. Notamment car Leclerc à connu quelques problèmes sur sa monoplace. En qualification, il domine complètement l’exercice, prenant la pole lors de ses 2 tentatives. Leclerc lui est 3 dixièmes derrière, en quatrième position.

Le dimanche après-midi, les deux Ferrari s’envolent difficilement, Sainz devant même céder contre Verstappen. Lorsque le drapeau jaune est brandi l’ordre est : Verstappen-Sainz-Norris-Leclerc. Toutefois, à la relance, dès que le DRS est autorisé, l’espagnol plonge à l’intérieur de la Red Bull au virage 1. Dès cet instant, il va plus jamais lâcher la tête de course. Lors de ce premier relai en medium, Carlos Sainz va être quasiment plus rapide d’une demi seconde part rapport à son équipier. Même après son arrêt, il ressort devant Charles Leclerc avec plus ou moins 9 secondes d’avance. Lors de son second relai, il va tout de même se plaindre du rythme trop élevé demandé par la Scuderia. Il explique en après course qu’il était inutile de pousser autant car :

« On avait déjà un doublé entre les mains et je voulais être certain qu’on le conserve et je pense qu’il ne fallait pas trop attaquer sur les pneus pour ne pas nous rendre vulnérable à la fin des relais. »

Malgré le regain de forme de la McLaren de Norris en fin de course, Sainz va chercher avec la manière son quatrième succès en carrière.

En course, Charles Leclerc n’a jamais vraiment inquiété Sainz, n’étant pas sur le même rythme et de son aveux, n’étant pas assez en confiance aujourd’hui. En début de course, il profite tout de même de la bataille entre Verstappen et Norris pour se placer deuxième. Tout comme son coéquipier, il garde cette position après son arrêt. En revanche, il va avoir une grosse frayeur au dernier virage, frôlant le mur et laissant donc passer Norris. Il va tout de même prendre le point du meilleur tour.

Verstappen VS Norris : deuxième round

Les deux leaders au championnat pilotes avaient quitté Austin sur un duel musclé en fin de course. Ce fut un bis repetita du côté de Mexico City. En course, il s’élance l’un derrière l’autre, Verstappen devant Norris. Une fois Sainz repassé en tête, Norris tente sa chance sur le néerlandais. Au virage 4, le pilote McLaren veut faire l’extérieur à Verstappen, mais le champion en titre le tasse et le force à couper dans l’herbe. Verstappen décide alors de contre-attaquer au virage 7. Il plonge sur la McLaren, emmenant une nouvelle fois Norris avec lui. Il laisse donc un véritable boulevard à Leclerc pour prendre la P2.

Ces actions voudront un total de 20 secondes de pénalité au néerlandais. Lorsqu’il passe au stand au 26ème tour pour mettre des pneus durs, il ressort P15. Norris lui va garder ses distances avec Leclerc jusqu’à son arrêt. Au fur et à mesure des tours, Verstappen va prendre des positions, pour remonter dans les points au 31ème tour. Une fois passer Colapinto et Piastri, en 6ème position, il ne fera pas la jonction avec les Mercedes, et terminera 10 secondes derrière Russell. Norris lui profitera de l’erreur de Leclerc pour monter sur la deuxième marche du podium. Au micro de Canal+, Lando Norris affirmait qu’il n’avait que très peu de chance de remporter cette course.

« La course a été très très bonne avec un très bon rythme. C’est toujours difficile de faire quelque chose dans le premier relai parce que tout le monde est en ligne, on était tous sur les mêmes pneus et c’était difficile de dépasser. Le premier relai était compliqué, j’ai perdu beaucoup de temps sur Carlos, je crois que l’écart était de 15 secondes. Donc je ne me suis même plus occupé de Carlos, je me suis focalisé sur Charles vu qu’il n’était pas très loin. Quelques tours de plus et Carlos n’était plus très loin non plus. C’est dommage parce que le rythme était vraiment bon aujourd’hui et on n’a pas pu l’utiliser autant que l’on voulait, particulièrement avec ce qui s’est passé au début. Mais je suis heureux. »

Oscar Piastri & Sergio Perez toujours dans le dur

L’australien partait pourtant confiant ce week-end, prenant le meilleur temps en Essaie Libre 3. Mais quelques heures plus tard, il loupe sa seconde tentative et se voit donc sortir en Q1, une première lors de cette saison. Le début de course se passe bien pour lui, remontant le peloton. En revanche, au 21ème tour, il aura droit à une défense très musclée de Colapinto au virage 1. Avec les arrêts d’Hamilton et Gasly, il se retrouve 8ème. Alors qu’il partait du fond de grille, Piastri fait tenir ses gommes medium plus longtemps que n’importe qui, s’arrêtant aux stands au 39ème tour. Il va remonter quelques places pour prendre la 8ème place, intercalé entre les 2 Haas.

Sergio Perez lui a vécu un véritable cauchemar à domicile. Pour la cinquième fois de la saison, il ne passe pas les portes de la Q1. Malgré un super départ de sa part, se propulsant de la P18 à la P13, il se voit infliger une pénalité de 5 secondes pour un faux départ, s’étant mal positionné sur la grille. Au 18ème tour, il tente de passer autoritairement sur Lawson. Sur cette action, il tasse un peu Lawson mais quand le néo-zélandais revient sur la piste, il touche légèrement le ponton du mexicain. A partir de ce moment là, sa course était condamnée. Il fera trois arrêts, tentant même d’aller chercher le meilleur tour, en vain. Cette prestation est peut être le coup de grâce pour Perez, mais lui l’assure, il sera bel et bien sur la grille en 2025.

Duel fratricide chez Mercedes

Dans l’altitude de Mexico, Mercedes est resté la quatrième force du plateau. Les deux monoplaces se retrouvent endommagés pendant les essais : en EL1, Andrea Kimi Antonelli roule sur un débris et endommage le fond plat de la monoplace d’Hamilton. Puis en EL2, George Russell part à la faute au virage 8 et détruit sa W15. Par conséquence, Russell a dû roulé avec une ancienne version de la voiture. Après la qualification, les Mercedes se placent P5 pour Russell & P6 pour Hamilton.

En course, les flèches d’argent décrochent peut à peut le groupe de tête, devant se contenter d’une lutte entre coéquipiers. Au 15ème tour, Russell attaque Hamilton mais décide de défendre tardivement sur Russell, similairement à la défense de Colapinto sur Piastri. Lewis Hamilton va être le premier à s’arrêter pour mettre des gommes dures, au 28ème tour. 3 boucles plus tard, Russell l’imite. Hamilton se retrouve légèrement ralenti par Piastri et Lawson, deux pilotes qui ne s’étaient alors pas encore arrêtés. La bataille Hamilton contre Russell va animer la fin de course. Le septuple champion du monde trouvera l’ouverture sur Russell au 66ème tour. Au drapeau à damier, les Mercedes s’ont relégué à 44 et 48 secondes de Sainz. Le futur leader de l’écurie, George Russell considère tout de même ce rendez-vous mexicain comme un bon week-end :

« En considérant le week-end, on s’en sort pas trop mal. J’ai une très bonne course pendant mon premier relai. Au deuxième relai, j’ai eu des dégâts sur mon aileron avant au tour 30 quelque chose comme ça, donc il fallait bouclé les 40 derniers avec des dégâts. Ça nous a couté beaucoup mais finir P5 est un bon résultat. »

Magnussen & Hulkenberg, fantHAAStique.

L’écurie américaine effectue encore un week-end solide, s’envolant pour le Brésil avec 8 pts de plus, creusant donc l’écart avec RB. Tout comme à Austin, c’est Magnussen qui s’est montré meilleur qu’Hulkenberg. Le samedi, les 2 Haas profitent des contre-performances de Piastri et Perez pour aller en Q3. Magnussen P7 & Hulkenberg P10.

La course est encore plus convaincante car durant le premier relai, le danois et l’allemand tiennent à peu près le rythme des Mercedes. Après leur arrêt respectif, les deux pilotes vont continuer à ce suivre, Magnussen toujours devant Hulkenberg. Malheureusement, Nico Hulkenberg ne parviendra pas à résister au retour de Piastri, qui le passe au 56ème tour. Magnussen restera devant la McLaren au drapeau à damier et termine à seulement 4 secondes de Max Verstappen. Ayao Komatsu, aux commandes de l’écurie depuis le début d’année, à transformer une équipe habituée au fond de grille, en tout bonnement le cinquième force en cette fin de saison 2024.

Alpine, enfin du bon

La semaine dernière, Alpine s’était saboté elle même en ruinant complètement les efforts de Pierre Gasly avec un arrêt catastrophique. Ce week-end, tout s’est déroulé sans accroc. Gasly effectue une nouvelle Q3 au Mexique, plaçant son Alpine en huitième position sur la grille. Pour son premier relai, il restera pas trop loin des Haas, même si il n’a jamais eu la possibilité de les titiller. Cette fois-ci, pas de problème aux stands pour passer les pneus hard. Il remonte pendant la course mais tout comme Hulkenberg, il ne peut pas contenir Piastri derrière lui. Sa P10 permet à Alpine de revenir à 3pts de Williams.

Esteban Ocon à lui connu un nouveau week-end compliqué. Il se retrouve une nouvelle fois éliminé en Q1 pour finalement s’élancer des stands. Il tentera cependant d’allonger un maximum son relai en durs tout comme Bottas ou Colapinto. Après son arrêt, il reprendra quelques positions pour terminer P13. Le français va s’en doute devoir terminer cette fin dans le dur.

