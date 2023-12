Igo, de son surnom Igo Tribu, émerge comme un talent majeur de la scène urbaine française, portant fièrement ses origines ivoiriennes. Né en Côte d’Ivoire, il baigne dans les rythmes envoûtants du Zouglou et du Coupé décalé, accompagnant sa mère lors de ses performances au sein de la chorale de l’église. La vie le conduit ensuite en France, où il découvre de nouveaux horizons musicaux tels que le Dancehall, le Rap américain et français. Le déclic artistique survient avec la tragique mort de Zyed et Bouna en 2005, poussant Igo à écrire son premier texte. Influencé par des figures emblématiques comme Tupac, Kendrick Lamar et Lunatic, il se forge un style unique. De tribulations en tribulations, il crée autour de lui une véritable tribu d’amis et de supporters, adoptant le surnom d’Igo Tribu en signe d’unité.

« Michto » : L’obscurité poétique d’Igo tribu en images

Le 29 novembre marque le retour en force d’Igo avec son nouveau clip saisissant, « Michto ». Tout au long du morceau, l’artiste dévoile sans réserve les facettes de sa vie entre ses activités entrepreneuriales et ses valeurs profondes. Sur une composition instrumentale originale et percutante signée VHS, avec la direction artistique de son manager Dubord, Igo crée une ambiance sombre et captivante. Le clip, véritable street clip 2.0, plonge les spectateurs dans l’univers singulier d’Igo grâce à des effets visuels inventifs. « Michto » devient ainsi une œuvre audiovisuelle qui transcende les frontières du genre, offrant une expérience visuelle authentique et captivante à ses fans, et confirmant la place d’Igo Tribu parmi les artistes urbains les plus prometteurs de la scène française.