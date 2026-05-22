Kampa avec “Rarement bleu” : Une identité indépendante construite dans la durée

Kampa développe depuis plusieurs années une trajectoire indépendante où tout semble pensé dans la continuité. Le son, l’écriture, la scène et même la production technique de ses morceaux. Rappeur, producteur et ingénieur du son, il construit un univers personnel nourri autant par l’introspection que par l’observation du quotidien. Passé par les open mics parisiens, il a façonné au fil du temps une écriture directe et une présence sincère, portée par une voix immédiatement identifiable. Musicalement, Kampa évolue dans un rap hybride où héritage boom bap, mélodies aériennes et textures trap coexistent naturellement. Depuis 2020, il multiplie les projets et affine une identité cohérente, loin des effets de mode. Cette progression constante lui permet aujourd’hui de proposer une musique plus personnelle, capable de transformer ses expériences et ses contradictions en récits universels.

“Rarement bleu” : Raconter le gris sans perdre la lumière

Avec Rarement bleu, Kampa livre sans doute son projet le plus introspectif à ce jour. À travers huit morceaux, il explore cette sensation de fatigue mentale diffuse qui accompagne parfois le passage à l’âge adulte : responsabilités qui s’accumulent, désillusions, répétition des journées et difficulté à trouver un équilibre durable. Le projet avance comme un journal fragmenté, où chaque morceau capture un état émotionnel différent. Musicalement, l’EP oscille entre rap mélancolique, productions brumeuses et influences trap plus rugueuses, dans une esthétique immersive qui renforce le poids des textes. Produit en partie par Kampa lui-même, Rarement bleu conserve une approche très artisanale et sincère. La cover, réalisée par David Delaplace, seul au milieu de l’océan, entre survie et noyade, résume parfaitement l’esprit du projet. Un disque lucide sur le mal-être, mais qui refuse malgré tout de sombrer complètement.

Rédigé par : Elouan Thomas