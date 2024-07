KAPORAL revient À ses racines, son essence et son origine :

En 20 ans, Kaporal a construit une communauté fidèle, enracinée dans les valeurs originelles de la marque et du produit. Présente au cœur des villes et en périphérie, cette communauté incarne la popularité au sens noble du terme.

Kaporal, née à Marseille, symbolise la rébellion. La marque reflète le sud, avec sa créativité, sa diversité culturelle, sa beauté métissée, sa solidarité, son soleil et ses jeans. Ceux qui portent Kaporal assument cette différence avec fierté. Les distributeurs cultivent cette singularité, et les créateurs de chaque collection l’incarnent et la nourrissent. Audacieuse et libre, cette marque représente ceux qui osent et agissent.

KAPORAL & le festival MARSATAC

En 2024, Kaporal s’associe au Festival MARSATAC, affirmant son engagement pour la culture et la créativité. Le soutien à la scène « La Frappe », créée par l’association Orane, illustre parfaitement cet engagement. Ce programme ambitieux sélectionne, met en résidence et produit des artistes émergents, leur offrant une scène dédiée pour exprimer leur talent. Kaporal soutient ainsi Marsatac dans sa mission de promouvoir les nouvelles tendances musicales et de soutenir les artistes locaux.

Sur le festival, elle prévoit diverses animations et une présence marquée auprès des artistes. Ces actions renforcent les liens entre la marque et la communauté artistique, tout en offrant des expériences uniques aux festivaliers.

Une Présence Incontournable

La marque marseillaise ne se contente pas de créer des vêtements ; elle incarne l’audace et la liberté, profondément ancrées dans une histoire riche et vibrante. En soutenant des initiatives culturelles comme MARSATAC, Kaporal continue de tisser des liens forts avec la communauté. La marque se positionne ainsi comme un acteur clé, non seulement dans le monde de la mode, mais aussi dans le domaine culturel.

Avec chaque collection, elle repousse les limites de la créativité, tout en restant fidèle à ses racines marseillaises. Ceux qui portent Kaporal ne se contentent pas de suivre une tendance ; ils adoptent un mode de vie, une attitude. La marque célèbre la différence et l’audace, tout en soutenant ceux qui font bouger les choses. En associant son nom à des projets ambitieux et en soutenant des artistes émergents, Kaporal prouve qu’elle est bien plus qu’une simple marque de vêtements. Elle est un symbole de liberté et de créativité, toujours prête à soutenir et à encourager ceux qui osent.

Plus d’infos sur le site de la marque ici 👉🏼 KAPORAL