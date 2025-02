KPM dévoile Les 4 Cavaliers : Pestilence, un EP sombre et puissant

KPM, figure énigmatique, revient avec Les 4 Cavaliers : Pestilence, troisième opus de sa série conceptuelle Les 4 Cavaliers. Cet artiste insaisissable, dont ni l’âge ni l’origine ne sont connus, s’identifie comme un voyageur à travers les époques. Depuis ses débuts, il impose une direction artistique singulière, mêlant une écriture poétique et des sonorités old school. Dans cet EP, il poursuit son exploration d’un monde en déclin, offrant une critique acerbe de la société moderne. Après Guerre et Famine, Pestilence s’inscrit dans une suite logique, où KPM développe des thèmes liés à la déchéance et aux illusions perdues.

Crédit Photo : Alexandre Cervera

Les 4 Cavaliers : Pestilence – Un EP envoûtant et percutant

Avec Les 4 Cavaliers : Pestilence, KPM propose six titres marqués par des productions boombap soignées. Fidèle à son ADN, il privilégie des instrumentales brutes, teintées d’une nostalgie propre aux années 90. Le projet comprend également deux featurings et un remix, enrichissant son univers. Les textes, toujours incisifs, abordent des thématiques sombres : la désillusion, la solitude, la fin d’un monde. Chaque morceau plonge l’auditeur dans une ambiance pesante et immersive, où les mots résonnent avec une intensité rare. KPM ne cherche pas à plaire à tout prix, mais à transmettre un message profond et percutant. Son approche introspective, combinée à des sonorités classiques et actuelles, en fait un projet à part.

Rédigé par : Elouan Thomas