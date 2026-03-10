KPM : Le rap comme quête et manifeste

KPM, d’origine et d’âge inconnus, en un artiste qui cultive volontairement le mystère, se présentant comme un voyageur venu d’une autre époque, peut-être même d’un autre monde, observant notre société à la recherche d’une forme de vérité. Cette posture nourrit une écriture dense et imagée, souvent portée par des productions sombres où se croisent influences old school, boombap et parfois trap. Dans ses morceaux, KPM privilégie les textes incisifs et introspectifs, utilisant le rap comme un terrain de réflexion autant que comme un moyen d’expression artistique. Son univers se construit autour d’une esthétique volontairement brute, presque intemporelle, qui renforce cette impression d’un narrateur extérieur au monde qu’il décrit. À travers ses projets, l’artiste développe ainsi une vision cohérente et narrative, où chaque sortie semble s’inscrire dans un récit plus large.

« Les 4 Cavaliers – Mort » : La conclusion d’une saga

Avec Les 4 Cavaliers : Mort, KPM vient clore la saga qu’il développe depuis plusieurs projets autour de la figure biblique des cavaliers de l’Apocalypse. Après avoir exploré la Guerre, la Famine et la Peste, l’artiste incarne désormais le dernier cavalier : la Mort. Mais ici, cette figure dépasse l’image classique de la fin. Chez KPM, elle symbolise surtout la transformation, la fin d’un cycle, la chute des illusions et la confrontation avec ce qui doit disparaître pour laisser place à autre chose. L’EP s’inscrit dans une atmosphère sombre et introspective, où chaque morceau résonne comme une confession finale avant un possible renouveau. En refermant cette série, KPM donne l’impression de boucler un chapitre important de son univers artistique : la saga s’achève, mais le récit de l’artiste, lui, continue d’évoluer.

Par Elouan Thomas