KPM : Un rappeur hors du temps à la recherche de vérité

KPM est un artiste à part, d’origine et d’âge inconnus, il se présente comme un voyageur venu d’une autre époque. Peut-être même d’un autre monde ; observant notre société avec distance et lucidité. Sa musique s’inscrit dans une esthétique sombre et introspective, profondément marquée par l’old school et le boombap, avec quelques incursions trap lorsque le propos l’exige. À travers ses textes puissants et engagés, KPM interroge la désillusion contemporaine, la survie en société et la perte de repères, tout en rendant hommage à une certaine idée du rap. Brute, consciente et sans compromis. Son EP Les 4 Cavaliers : Pestilence, troisième chapitre d’une saga conceptuelle, s’impose comme un manifeste musical. Entre mélancolie et colère contenue, il y développe une écriture dense, portée par des beats nostalgiques, qui résonne comme un cri de ralliement pour les amateurs de rap authentique et intemporel.

« Bonus 3 : J’entends Remix », mémoire intime et expérience visuelle

Avec Bonus 3 : J’entends Remix, KPM revisite l’un de ses premiers morceaux et lui offre une nouvelle lecture, plus apaisée et tournée vers l’espoir. Ce remix vient clôturer l’EP Les 4 Cavaliers : Pestilence sur une note plus douce, contrastant avec la noirceur et la tension qui traversent le reste du projet. Musicalement, le titre conserve son ADN mélancolique tout en gagnant en profondeur émotionnelle, laissant davantage de place aux silences, aux souvenirs et à une forme de résilience. KPM y ravive la mémoire d’un rap intime et sincère, presque chuchoté, qui agit comme une respiration finale après un parcours dense et engagé.

Un clip entre innovation et nostalgie

Le clip de J’entends Remix prolonge cette introspection à travers une esthétique visuelle inédite dans l’univers de KPM. Pour la première fois, la 3D s’invite dans sa direction artistique. Elle donne corps aux émotions et transforme l’espace en un véritable paysage intérieur. Les images jouent sur la superposition du passé et du présent. Explorant les souvenirs, les silences et les traces laissées par le temps. Entre authenticité et expérimentation, ce visuel mêle narration sensible et innovation graphique, renforçant la portée émotionnelle du morceau. Plus qu’un simple bonus, J’entends (Remix) s’impose comme une conclusion symbolique. Un instant suspendu où la musique et l’image s’unissent pour laisser entrevoir une lueur d’espoir.

