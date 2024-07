L Flaco : Un parcours musical éclectique

L Flaco : Renaissance et résilience avec « Chute Libre »

L Flaco, jeune artiste de 24 ans, a grandi en région parisienne. Son père lui fait découvrir les sons de groupes emblématiques comme Sniper, NTM et IAM. Son parcours musical est éclectique, il débute à Tours, où il se forge une culture musicale variée. Booba, Selah Sue et Ice Cube l’influencent particulièrement. Pendant son lycée, il publie ses premiers freestyles sur les réseaux sociaux. Rapidement, il abandonne ses études universitaires pour se consacrer entièrement à la musique. Il s’entoure de rappeurs et de beatmakers locaux, finance un home studio et sort une vingtaine de singles entre 2018 et 2020. Les sessions nocturnes en studio marquent ces années. Malheureusement, le collectif 6N6, qu’il crée avec d’autres artistes, se disloque après un grave accident.

« Chute Libre » : Un EP aux sentiments forts

Après un incident tragique, L Flaco passe du temps en soins intensifs. Quelques mois plus tard, il décide de tourner la page. Avec son beatmaker et ami Noob, il crée un projet commun, « Chute Libre ». Cet EP de cinq titres faits maison reflète sa descente et sa remontée. Il aborde la traversée du désert après l’accident, l’amour de ses proches et la force retrouvée grâce à une femme. De plus, il exprime la colère et la culpabilité qui l’ont rongé. Les séquelles cognitives sont aussi évoquées. Scénarisé par son frère Natan Dumond et mis en images par Paul Jourdain, le projet mélange cauchemar et réalité. L Flaco y porte un masque de verre symbolisant son récit d’une chute quasi mortelle. « Chute Libre » témoigne de la résilience et du talent de L Flaco.

Par Elouan Thomas