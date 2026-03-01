Le monde du hip-hop pleure une figure emblématique. Oliver « Power » Grant, un collaborateur de longue date du Wu-Tang Clan, est décédé. Son influence a profondément marqué le groupe légendaire. Il laisse derrière lui un héritage culturel immense. Cet article explore sa vie et son impact.

Oliver « Power » Grant fut un pilier essentiel du Wu-Tang Clan. Il était un ami d’enfance de Mitchell « Divine » Diggs, le frère aîné de RZA. Grant a joué un rôle déterminant dans la construction de la marque Wu-Tang. Il a fondé et dirigé la ligne de vêtements Wu Wear. Cette initiative a étendu l’empire du groupe bien au-delà de la musique. Son sens des affaires a propulsé le Wu-Tang vers de nouveaux sommets. Il a véritablement incarné l’esprit entrepreneurial du collectif.

Le décès de Grant est survenu le mardi 24 février 2026. Il a mené une bataille courageuse contre un cancer du pancréas. La famille Grant et le Wu-Tang ont publié une déclaration officielle. Ils ont salué sa mémoire avec émotion. Le groupe l’a décrit comme une « force visionnaire ». Il était un « pilier de la famille Wu-Tang ». Ils l’ont aussi appelé un « architecte mondial de la culture ». Ces mots témoignent de son importance capitale. Sa disparition représente une perte immense pour tous.

Les hommages affluent du monde entier. La famille Grant et le Wu-Tang expriment leur gratitude. Ils remercient pour l’amour et le soutien reçus. « Power restera toujours aimé », ont-ils affirmé. « Son héritage perdurera éternellement. » Sa contribution au hip-hop reste indélébile. Il a façonné une ère musicale. Son impact résonne encore aujourd’hui. Oliver « Power » Grant a laissé une empreinte durable. Il a inspiré de nombreuses générations. Son souvenir perdure dans la musique et la mode.