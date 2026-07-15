Lykuin, nouvelle figure du R&B français, s’impose progressivement comme l’une des artistes les plus prometteuses de la scène musicale. Entre soul, influences caribéennes et émotions sincères, l’autrice-compositrice-interprète originaire de Toulouse construit un univers moderne et authentique. Grâce à sa voix, son énergie sur scène et son identité artistique affirmée, Lykuin séduit un public toujours plus large.

Une passion née dès l’enfance

Dès son plus jeune âge, Lykuin est entourée de musique. Elle grandit au rythme du rap, du reggae, du gwo-ka, du zouk et des plus grandes voix internationales. Cette richesse musicale forge rapidement son identité artistique.

Par la suite, elle se forme au conservatoire et participe à plusieurs concours de chant. En 2019, sa carrière prend un nouveau tournant grâce au soutien de son producteur Pierre Canil, qui l’encourage à publier ses premiers morceaux.

L’amour sous toutes ses formes

L’amour est au cœur de l’univers musical de Lykuin. Ses chansons racontent les joies, les doutes et les blessures qui accompagnent les relations humaines.

Après la sortie de son premier EP « Live, Love & Loud« en 2021, elle dévoile « Love, Kuin« . en 2024.

Ce projet de six titres confirme son écriture sensible et sa capacité à toucher son public avec des textes personnels et universels.

Un univers visuel inspiré des années 90 et du cinéma

Au-delà de sa musique, Lykuin développe une identité visuelle forte. Son esthétique s’inspire des années 90, de la pop culture et du cinéma.

De plus, cette cohérence entre ses clips, ses performances et son univers musical renforce son image et distingue Lykuin sur la scène du R&B français.

Une artiste complète : chant, danse et performance

Sur scène, Lykuin propose bien plus qu’un concert. Elle mêle chant, danse et mise en scène pour offrir une véritable expérience au public.

Elle a notamment assuré les premières parties de Selah Sue, Bilal Hassani, Faada Freddy et Lala &ce. Par ailleurs, elle s’est produite dans des salles emblématiques comme la Flèche d’Or, le Bikini ou encore le Zénith de Toulouse.

En 2024, sa sélection aux iNOUïS du Printemps de Bourges confirme son potentiel et marque une étape importante dans son évolution artistique.

« En corps » et « Qui de nous » : les titres qui confirment son évolution

Avec « En corps« , Lykuin rend hommage au R&B des années 90. Le morceau célèbre une féminité assumée dans une ambiance moderne et sensuelle.

De son côté, « Qui de nous« mêle R&B, hip-hop et néo-soul. Le titre aborde les fragilités des relations amoureuses ainsi que le besoin d’être compris et écouté. Il confirme la maturité artistique de Lykuin.

Une méthode de création instinctive

Pour composer, Lykuin privilégie toujours l’émotion. Elle commence généralement par une topline avant d’écrire ses textes.

Ensuite, elle collabore avec différents beatmakers afin de créer un univers sonore fidèle à sa vision artistique. Cette méthode lui permet de conserver une identité musicale forte tout en explorant de nouvelles sonorités.

Une ascension qui ne fait que commencer

Aujourd’hui, Lykuin compte plus de 20 000 auditeurs mensuels sur les plateformes de streaming et poursuit son développement sur les scènes françaises. Un nouveau single est déjà en préparation, tout comme un troisième EP. Ces futurs projets devraient confirmer la place de Lykuin parmi les nouvelles références du R&B français.

À la croisée du R&B, de la soul et des influences caribéennes, Lykuin incarne une nouvelle génération d’artistes capables d’allier héritage culturel, authenticité et excellence scénique. Si vous aimez les artistes qui racontent des histoires vraies et proposent un univers musical unique, Lykuin mérite toute votre attention.

Retrouvez son morceau « Qui de nous » dans notre playlist PÉPITES.

Par Louis-Hermann N.