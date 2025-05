Mandinka : une voix brute entre héritage et révolte

Originaire du 93, Mandinka tire son nom de ses racines mandingues et affirme avec force son identité dans un paysage musical souvent aseptisé. À travers son art, il convoque l’histoire, les luttes, l’héritage panafricain et les réalités de la rue. Sa musique, à la croisée de la revendication sociale et de l’introspection, est habitée par une sincérité rare. Mandinka entame aujourd’hui un virage plus profond, plus engagé, où chaque mot, chaque image, devient le reflet d’un vécu et d’une colère lucide face à un système oppressant. Il ne cherche pas à plaire, mais à marquer. À faire entendre une voix qu’on a trop souvent ignorée.

« Hard » : La rue pour seule décor

Avec son nouveau clip “Hard”, Mandinka livre un morceau sans artifice, brut, et viscéral. Ici, pas de mise en scène luxueuse ni de storytelling enrobé : seulement la vérité crue d’un quotidien qu’on préfère souvent taire. Le béton, la sueur, la rancune et la fierté s’y entremêlent dans une esthétique sans concession. Ce morceau sonne comme un rappel urgent : celui d’un rap enraciné, fait de douleur et de dignité. Le clip, rugueux et frontal, ancre davantage ce retour aux fondamentaux. Mandinka ne joue pas, il témoigne. “Hard” est une claque adressée aux faux-semblants et une déclaration d’amour lucide à la rue qui l’a forgé.

Rédigé par : Elouan Thomas