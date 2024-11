Moha MMZ, l’un des piliers du duo mythique MMZ, est revenu en solo avec son album La Plage sorti en septembre 2024. Un projet où il navigue entre introspection et mélodies ensoleillées. Après des années à porter le cloud rap mélancolique en duo avec Lazer, Moha prouve avec son deuxième album en solo qu’il peut briller seul, tout en gardant l’empreinte émotionnelle qui a fait la réputation de MMZ.

Une ambiance estivale, mais des paroles profondes

Derrière le titre La Plage se cache bien plus qu’une simple invitation à la oisiveté. Loin d’être un album léger, Moha juxtapose des instrumentales planantes aux sonorités estivales avec des textes souvent introspectifs. Il parle de blessures invisibles, de trahisons, de rêves brisés, mais aussi d’amour, comme s’il contemplait l’horizon, assis sur le sable.

Sur des morceaux comme « Bleu nuit », il mélange mélancolie et désillusion, évoquant sa solitude malgré le succès. Tandis que sur « Champ de mars », la rythmique aérienne contrastent avec des paroles qui parlent de l’éphémère et du temps qui file. Ce contraste constant entre légèreté et profondeur donne toute sa force au projet.

Une identité toujours marquée par les Tarterêts

Moha ne renie pas ses racines. Que ce soit dans les références à sa cité ou dans ses sonorités, il reste fidèle à l’identité musicale qui l’a fait connaître. Pourtant, il explore ici de nouveaux horizons. Les influences pop urbaine et latino se font ressentir, notamment sur des titres comme « Lily Rose », où il chante presque en totalité, ou encore « Feu de camp », qui donne des envies de road trip sous le soleil couchant.

Un projet cohérent, mais sans grand risque

Si La Plage séduit par son univers et son atmosphère, certains pourraient reprocher à Moha de ne pas suffisamment prendre de risques. Les thèmes restent globalement les mêmes malgré la prise de risque sur « Euphoric » : l’amour, la rue, les doutes personnels reviennent toujours parmis les sujets les plus abordés par Moha. Cependant, cette constance peut aussi être vue comme une fidélité à son ADN artistique. Et, soyons honnêtes, on écoute Moha pour cette sincérité qui transperce ses mélodies et pour sa capacité à faire résonner ses blessures avec les nôtres.

La Plage est un album introspectif et très envoûtant, parfait pour accompagner les nuits d’été ou les longues soirées d’automne. Moha MMZ y confirme son talent, à la fois en tant que mélomane et en tant qu’auteur. Si vous cherchez un projet qui allie profondeur et musicalité, La Plage saura vous transporter, comme une vague douce qui effleure votre âme.

Lilia