NAGIA : Une identité qui se construit par fragments

Avant même un premier projet abouti, NAGIA s’est fait remarquer par une présence singulière sur les réseaux. Sur TikTok, ses reprises piano-voix dépassent le simple exercice de style. Elles ressemblent déjà à des interprétations personnelles, chargées d’intention et d’émotion. En revisitant des artistes comme Laylow, Damso ou Angèle, elle attire progressivement une audience, jusqu’à être relayée par des figures comme Vacra, La Zarra ou Mademoiselle Lou. Plutôt que de capitaliser immédiatement sur cette visibilité, NAGIA choisit de prendre du recul pour construire une direction artistique plus solide. Ses premiers morceaux originaux confirment cette évolution : une écriture directe, parfois brute, et une approche musicale hybride entre pop, rap et textures électroniques. L’ensemble donne l’image d’une artiste encore en construction, mais déjà marquée par une intention claire : privilégier l’authenticité à la forme.

Crédit Photo : Fabio Rabarot

« LE FROID LAISSE DES ECCHYMOSES » : Un projet comme état émotionnel

Avec ce premier EP, NAGIA propose moins un récit linéaire qu’un ensemble de sensations. LE FROID LAISSE DES ECCHYMOSES fonctionne comme une traversée intérieure, où chaque morceau capture une étape différente d’un même ressenti : celui d’une sortie de zone toxique, sans véritable point d’arrivée. Le froid, omniprésent, agit comme une métaphore globale. Il ne désigne pas seulement la douleur, mais aussi l’isolement, l’habitude de se taire, et les marques laissées en arrière-plan. Sans chercher à imposer une narration classique, l’EP avance par sensations et contrastes. NAGIA y installe une identité déjà cohérente, entre fragilité assumée et tension permanente, laissant entrevoir une artiste encore en mouvement mais déjà identifiable.

Crédit Cover : Fabio Rabarot

Rédigé par : Elouan Thomas