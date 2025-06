Le Oklahoma City Thunder (OKC Thunder) a rempporté le championnat NBA 2025 en battant les Indiana Pacers sur le score de 103‑91 lors du Game 7, disputé le 22 juin 2025 au Paycom Center d’Oklahoma City. C’est le premier titre pour la franchise depuis son acquisition du trophée en 1979, alors qu’elle était installée à Seattle.

Shai Gilgeous‑Alexander : duel triple couronné

La figure emblématique de cette saison, Shai Gilgeous‑Alexander (SGA), a aligné une performance exceptionnelle : 29 points, 12 passes à la finale et titre de Finales MVP, en plus du titre de MVP de la saison régulière et de meilleur marqueur (32,7 ppg). Il rejoint un cercle restreint de légendes (Jordan, Shaq, Kareem) à réaliser ce « triple couronnement » dans une même saison.

Une saison record : 68 victoires puis 84 au total

Les Thunder ont terminé la saison régulière avec un impressionnant bilan de 68‑14, plaçant la franchise en tête de la ligue. Grâce à leur parcours imposant en playoffs, ils ont inscrit un total de 84 victoires toutes compétitions confondues, un exploit inédit depuis les Chicago Bulls de 1996‑97.

Game 7 : l’histoire d’un tournant pour OKC

Pendant le Game 7, le meneur des Pacers, Tyrese Haliburton, s’est blessé à l’Achille dès le premier quart‑temps, mettant en péril les chances de son équipe. Malgré un léger avantage des Pacers à la mi‑temps (48‑47), les locaux ont pris le dessus grâce à un troisième quart maîtrisé, accentué par un début de quatrième quart sur un 9‑0 en leur faveur. Les contributions de Chet Holmgren (18 pts, 5 contres) et Jalen Williams (20 pts) ont également été déterminantes.

Une équipe du Thunder jeune et soudée

Avec une moyenne d’âge de 25,6 ans, OKC est devenu la deuxième plus jeune équipe couronnée à l’ère du chronomètre (shot clock), derrière seulement les Trail Blazers de 1977. Cette jeunesse s’est révélée synonyme d’énergie, de cohésion et de profondeur.

Réception triomphale à Oklahoma

La ville d’Oklahoma City a célébré cet exploit avec une Parade historique. Environ 500 000 fans se sont rassemblés, malgré une chaleur accablante, causant plus de 100 incidents liés à la chaleur dont 24 hospitalisations.

Pourquoi ce titre d’NBA compte pour OKC Thunder

Tout d’abord, premier titre NBA de la franchise à Oklahoma City : un triomphe après 17 ans de constructions et de premières esquisses d’élite (2012). Ensuite, l’étalon de la parité : c’est le septième champion différent en sept ans, témoignage de l’équilibre remarquable dans la ligue. Enfin, on voit un modèle générationnel : une équipe jeune, collaborative, et défensive, incarnant un nouveau style NBA.

En conclusion

En conclusion, le sacre du Thunder en 2025 n’est pas seulement un triomphe sportif : c’est l’incarnation d’un projet construit avec patience. Menés par un Shai Gilgeous‑Alexander survolté, épaulé par Holmgren, Williams, et un collectif motivé, les joueurs d’Oklahoma City ont écrit une page mémorable. Ce titre est une déclaration : OKC est désormais un modèle et un rival à craindre. Longue vie aux Thunder !

