Introduction

Le rap français continue de tisser des liens forts avec le cinéma, et le prochain projet autour de Banlieusards 3 en est la preuve. La sortie du film réalisé par Kery James et Leïla Sy. Le troisième volet est resté un bon moment top 1 Netlflix France, Suisse et Belgique. La bande originale commence déjà à faire parler d’elle avec un premier extrait très bien accueilli. “Minimum 100K” signé NMK en featuring avec La Mano 1.9. Déja presque 2 millions de streams toutes plateformes cumulées en seulement 2 semaines pour le single.

Un ancrage dans le scénario du film

Dans ce troisième volet, on retrouve Noumouké, incarné par Bakary Diombera. Le petit frère de Demba poursuit son évolution et prend une nouvelle dimension en se lançant sérieusement dans la musique sous le blaze de NMK. Ce choix lui vaudra quelques ennuis avec un autre rappeur à découvrir dans le film. Un virage logique pour le personnage qui reflète une réalité et un contraste ancrés entre lui et son frère Soulaymann.

Bel avant goût de la B.O

Avec “Minimum 100K ”, NMK frappe fort. Le titre se présente comme un véritable banger, porté par une production percutante et actuelle. L’alchimie avec La Mano 1.9 fonctionne instantanément. Un flow incisif, une énergie brute et refrain efficace, tout est réuni pour faire de ce morceau un hit. On sent clairement une volonté de marquer les esprits dès ce premier extrait. C’est donc un focustrack bien exécuté qui ouvre la voie vers un projet construit avec des gros guests disponible le 17 Avril.

Ce lancement donne un avant-goût très prometteur de la bande originale de Banlieusards 3. Si la suite est du même calibre, la B.O pourrait bien s’imposer comme un projet majeur, à la croisée du rap et du cinéma. Une chose est sûre : NMK ne compte pas passer inaperçu. Encadré par Kery James et 312 Records, l’artiste a de très beaux jours devant lui. Le single est disponible sur toutes les plateftormes de streaming. Bonne écoute !

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