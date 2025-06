Après une première saison délicate au Paris-saint-germain, Ousmane Dembélé offre à l’Europe un récital et la saison la plus prolifique de sa carrière aussi bien dans les statistiques que dans le jeu et leadership, il est maintenant candidat favori au Ballon d’or suite à son sacre de champion d’Europe avec le PSG, Cependant, d’autres joueurs à l’étranger se sont confirmés, d’autres se sont imposés malgré leur jeune âge et corsent la compétition pour l’international français.

Ousmane Dembélé après son sacre de Champion d’Europe

Une saison totale.. un Ballon d’or en récompense ?

Tout d’abord, le buteur parisien est déjà un acteur d’une saison historique pour le Paris-saint-germain qui remporte sur la même saison le Trophée des champions, la Ligue 1, la Coupe de France et enfin la première Ligue des Champions de l’histoire du club parisien. Aussi, l’international français de 28 ans est surtout l’acteur principal de cette saison avec 33 buts et 15 passes décisives en 49 matchs TCC. On pense alors forcément au sacre de Ballon d’or pour O.Dembélé en fin d’année pour récompenser la saison…

Une concurrence rude..

Comme dit précédemment, malgré sa saison historique Ousmane voit une concurrence rude dans la course au Ballon d’or. En effet d’autres joueurs ont réalisés des grandes campagnes sur le plan européen et national avec notamment Raphinha et L.Yamal au FC Barcelone, Lautaro Martinez à L’Internazionale Milan et encore Mohamed Salah à Liverpool. Les bookmakers placent O.Dembélé en favori, juste devant Lamine Yamal, pour la récompense individuelle mais n’est pas finie..

..Mais encore de quoi renforcer son statut

Pour renforcer son statut de Ballon d’or, le fraîchement champion d’Europe avec le PSG est candidat a la Coupe Intercontinentale, la Supercoupe de l’UEFA contre Tottenham et Coupe du Monde des clubs qui débutera ce 14 Juin 2025. O.Dembélé est aussi encore en lice dans la Ligue des nations avec l’Equipe de France et s’opposera ,ce 05 Juin 2025 en demi-finale, à l’Espagne d’un certain Lamine Yamal…

Radwan