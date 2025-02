PEKA – INDÉ&CIE : Une immersion dans l’indépendance artistique

INDÉ&CIE est le nouvel EP de PEKA, un rappeur originaire de Meaux. À travers ce projet, il plonge au cœur des réalités du statut d’artiste indépendant. Studio, deadlines, argent, sacrifices… Il expose avec sincérité les défis et les espoirs liés à cette liberté artistique. Après avoir dévoilé trois premiers morceaux, PEKA enrichit INDÉ&CIE avec trois titres supplémentaires. Ce projet de six morceaux, entièrement produit par Reflex, reflète son engagement à faire de l’indépendance une force. Son écriture soignée et introspective met en lumière les doutes, les ambitions et la résilience des artistes qui choisissent de rester maîtres de leur art.

INDÉ&CIE : Un témoignage sincère sur la vie d’artiste indépendant

PEKA, âgé de 26 ans, a d’abord évolué au sein du groupe LEGA avant de se lancer en solo en 2022. En seulement deux ans, il a sorti cinq projets, affirmant ainsi sa productivité et sa volonté de s’imposer sur la scène rap française. Avec INDÉ&CIE, il illustre la complexité de l’indépendance, mais aussi sa richesse. Loin d’être un simple récit personnel, cet EP résonne avec tous ceux qui se battent pour exister dans l’industrie musicale. PEKA y explore les sacrifices nécessaires pour faire vivre sa musique, tout en gardant un équilibre entre ambition et authenticité. Avec INDÉ&CIE, PEKA propose une œuvre qui dépasse le cadre de son parcours. Il met en lumière un combat partagé par de nombreux artistes : celui de rester fidèle à leur vision. Cet EP témoigne d’un engagement sans faille et d’une détermination à faire de l’indépendance une source de créativité.

Rédigé par : Elouan Thomas