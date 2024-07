L’univers florissant de PEKA, artiste aux milles influences

PEKA, rappeur originaire de Meaux, a su rapidement se faire une place dans le monde du rap grâce à son authenticité et sa passion pour la musique. Dès son plus jeune âge, il découvre une véritable vocation pour le rap, transformant cet art en un moyen d’expression personnel et puissant. Après sept années à se perfectionner au sein d’un groupe, PEKA décide en 2022 de se lancer en solo. Il souhaite partager sa vision du monde, son univers et ses réflexions sans compromis. Son style, à la fois introspectif et touchant, oscille habilement entre légèreté et profondeur. Ainsi, ses auditeurs peuvent s’identifier à ses morceaux. En seulement deux ans de carrière solo, PEKA a déjà sorti cinq projets. Cela témoigne de sa détermination et de son engagement envers son art.

« Paris Quo » : Un voyage au bord de la mer avec PEKA

Le dernier single de PEKA, « Paris Quo« , est extrait de son EP collaboratif « 2603 » avec Reflex. Ce titre est une véritable invitation à entrer dans son univers. Le clip, tourné entre ciel gris et éclaircies au bord de la mer, capture parfaitement l’esprit d’un week-end entre amis. Il est plein de souvenirs à chérir. « 2603 » est une collaboration unique où les univers de PEKA et Reflex se rencontrent. Ils fusionnent rap et électro pour créer un son éclectique et original. Ce projet de dix titres explore un large éventail d’émotions, des moments festifs aux réflexions introspectives. Cela reflète la diversité des deux artistes. Entièrement autoproduit, « 2603 » est le fruit d’une collaboration authentique. Chaque artiste y apporte sa vision unique. Ainsi, ils créent une expérience musicale riche et inoubliable.

Par Elouan Thomas