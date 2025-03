Après de multiples reports et une attente interminable pour ses fans, Playboi Carti a enfin levé le voile sur son projet : Music, initialement intitulé I am Music, sorti le 14 mars 2025. Peut-être a-t-il estimé que ce titre frôlait un narcissisme excessif. Quoiqu’il en soit, le rappeur américain a connu une ascension fulgurante ces dernières années, chacune de ses apparitions étant un véritable événement.

Un look différent à chaque apparition

Playboi Carti est une espèce à part entière dans le hip hop, porte-étendard de cette nouvelle génération de rappeurs issus de l’underground, refusant de se plier aux codes traditionnels. Sa capacité à moduler sa voix, son attrait pour des sonorités proches du rock et ses basses saturées, marquent la singularité de sa musique. Une musique souvent déroutante, difficile d’accès pour certains, mais adoptée par la Génération Z. Celui qu’on pourrait qualifier de rockstar a tracé une nouvelle voie dans le rap US, inspirant de nombreux artistes qui puisent dans son univers totalement débridé.

Michael Jordan, mais en version démoniaque

Une flopée d’invités

Son album regorge de collaborations, réunissant une belle brochette d’artistes américains. Ces featurings permettent d’aérer l’album et d’apporter une diversité bienvenue dans son chaos sonore. Certains se démarquent à l’image de The Weeknd et sa voix angélique sur « Rather Lie », un des meilleurs morceaux du projet, venant s’ajouter à leurs précédentes réussites sur « Popular » et « Timeless ». Young Thug, récemment libéré, s’impose avec aisance sur « We Need All Da Vibes », accompagné d’un Ty Dolla Sign toujours efficace en featuring. Future et Travis Scott reviennent à plusieurs reprises tout au long de l’album, l’un apportant la trap brute et l’autre mêlant son psychédélisme agressif, tandis que Playboi Carti s’adapte à chaque flow comme un camaléon. Lil Uzi Vert fusionne son univers déjanté à celui de Playboi Carti sur « Jumpin » et « Twin Trim », confirmant une alchimie évidente entre deux artistes finalement assez similaires.

Le planant Rather Lie

Trop long et redondant ?

Toutefois, l’album aurait gagné à être plus concis. Il souffre par moments d’une certaine redondance, avec des sonorités trop similaires d’un son à l’autre. Avec ses 30 titres, il semble avant tout conçu pour régaler des fans ayant attendu trop longtemps. On pourrait presque le percevoir comme une mixtape. Néanmoins, certains morceaux se démarquent, comme « Fine Shit », où l’on découvre un Carti plus apaisé, « Cocaïne Nose » et ses basses sombres et imposantes, « We Need All Da Vibes », marqué par le retour très attendu de Young Thug, ou encore le planant « Rather Lie » en duo avec The Weeknd.

Carti livre un album brut, fidèle à son univers, porté par des collaborations qui en facilitent l’écoute. Spécial, original, parfois déroutant, Music ne s’adresse pas à toutes les oreilles.

Erwan Lebigot