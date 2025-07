Mercredi 9 juillet à 21h (heure de Paris) au MetLife Stadium le PSG, tenant du titre de la Ligue des Champions, a infligé une sévère correction à un Real Madrid désemparé : 4‑0, grâce à un doublé de Fabián Ruiz, un but d’Ousmane Dembélé et un dernier signé Gonçalo Ramos. Tout d’abord, Fabián Ruiz a ouvert le score dès la 6ᵉ minute, avant de doubler la mise à la 24ᵉ. Puis, Dembélé a marqué à la 9ᵉ minute, profitant d’une erreur défensive de Madrid . Enfin, Ramos a scellé le score à la 87ᵉ minute.

En effet, le PSG a dominé le match dès l’entame, contrôlant la possession (76,5 % en première mi‑temps) et étouffant son adversaire. Le Réal, sous la houlette de Xabi Alonso, a souffert d’une défense désorganisée, notamment autour de Rüdiger et Asensio, et d’un milieu sans structure.

Thibaut Courtois, au micro de la Cadena SER, a présenté ses excuses aux supporters madrilènes, soulignant la supériorité collective de PSG et les défaillances défensives de son équipe. Mbappé, de retour face à son ancien club, a été jugé “non‑existent” par la presse.

Luis Enrique a salué la performance de son équipe, prête à affronter Chelsea en finale pour décrocher le premier titre mondial du club.

Saison 2024‑2025 : la saison la plus brillante de l’histoire du PSG ?

Aussi, la saison du PSG, sous la direction de Luis Enrique, a été tout simplement historique : Premièrement, la Ligue 1 : Champion avec 84 points (26 V‑6 N‑2 D), 92 buts inscrits, 35 encaissés. Dans un second temps, le Trophée des Champions : Vainqueur face à Monaco (1‑0). Ensuite en Coupe de France : Vainqueur contre Reims (3‑0). Puis, la fameuse Ligue des Champions : Vainqueur avec un retentissant 5‑0 face à l’Inter Milan, première C¹ pour le club et première finale remportée avec une telle marge en coupe d’Europe. Et Enfin, la Coupe du Monde des Clubs : Actuellement finaliste, après des victoires marquantes contre l’Atlético Madrid (4‑0), Botafogo (0‑1), Seattle (2‑0), Inter Miami (4‑0) et Bayern Munich (2‑0).

En chiffres, le PSG a marqué 129 buts toutes compétitions confondues, porté par le duo Dembélé (33 buts, 15 passes) et Barcola (16 passes). Le club a ainsi réalisé un continental treble – Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions, une première pour un club français.

La tactique ambitieuse de Luis Enrique, fondée sur le jeu collectif et le pressing, a permis au PSG de transcender les attentes, mettant fin aux frustrations des saisons passées malgré les stars mondiales. Le contraste est frappant par rapport aux années précédentes, marquées par une gestion de vestiaire plus “Galactique” et un équilibre fragile.

En conclusion :

Cette saison 2024‑2025 restera gravée dans l’histoire du Paris Saint‑Germain :

Domination territoriale en France,

en France, Percée éclatante en Ligue des Champions,

en Ligue des Champions, Performance sublime en Club World Cup.

Le match du 9 juillet, aboutissement de ce travail tactique et collectif, a mis en lumière la cohésion et la profondeur d’un groupe désormais prêt à franchir les ultimes marches vers un titre mondial inédit.

Rendez‑vous dimanche en finale contre Chelsea : un sacre mondial et 40 M$ à la clé.