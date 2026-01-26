Un artiste Francophone à l’âme hybride, REA façonne une musique sensible, élégante et profondément ancrée dans ses racines.

Plongé dans les sonorités congolaises, il grandit avec la musique comme langage naturel. Dès l’enfance, il est déjà instrumentiste, bercé par les figures mythiques de la rumba et nourri par un rêve simple : vivre pour la musique.

Un déclic, une épreuve, le pousse à s’y consacrer pleinement. Dès lors, la musique devient plus qu’une passion : un refuge, une thérapie, une mission, un devoir.

L’art de la fusion

Il développe un univers qu’il définit comme hybride, mêlant rap, R&B, pop et rumba congolaise. Inspiré autant par Papa Wemba que par Drake ou The Weeknd, il crée sa propre signature sonore : le RRB, pour Rumba, Rhythm & Blues.

Une musique élégante, mélodieuse et chargée d’émotions.

Composer avec le vécu

Chaque morceau naît d’une humeur, d’un instant, d’un ressenti. L’amour, la vie et les relations humaines sont au cœur de ses textes. Sa musique raconte ses états d’âme, ses espoirs, ses blessures et ses renaissances.

Une renaissance musicale

Après une période plus discrète, REA signe son retour avec “Yabebe”, un titre symbolique, annonçant une nouvelle phase de sa carrière, devenu papa, il revient plus mûr, plus inspiré.

REA trace ainsi sa route entre héritage et modernité, offrant une musique sincère, raffinée et profondément humaine.

Retrouvez son nouveau morceau « 100TIMENTS » sur notre playlist PÉPITES. ✨

Par Louis-Hermann N.