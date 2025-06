Tout d’abord, le Réal Madrid a amorcé un renouveau, une nouvelle ère majeure ces deux dernières semaines avec l’arrivée de Xabi Alonso au poste d’entraîneur, officialisé le 25 mai pour trois saisons. Connu pour son approche tactique et son contrôle rigoureux, Alonso débarque avec l’ambition de redéposer le Real au sommet, après une saison en dents de scie ponctuée de déceptions.

Médiatiquement, il est présenté comme l’antidote au climat « chaotique et toxique » dans le vestiaire. En sus de son profil proactif, il porte une vision claire : intensité, pressing structuré, système fluide, confirmée lors des premières séances d’entraînement .

Le staff, pilier du projet nouveau madrilène

En effet, X.Alonso s’appuie sur une cellule technique renforcée. Si Antonio Pintus demeure aux commandes de la préparation physique, garant d’un niveau athlétique élevé, le technicien mise aussi sur une analyse tactique plus poussée. De plus, l’intégration progressive des joueurs cadres blessés (Carvajal, Militao, Rüdiger) souligne la volonté de conjuguer expérience et jeunesse.

Un système de jeu renouvelé au Réal Madrid

Dans un second temps, Xabi insiste sur un style marqué : pressing haut, relance agressive, transitions rapides. Il veut sacrifier la possession stérile au profit d’un football vertical et offensif. Ce nouveau Real ne se contentera pas de gérer le ballon : il veut dominer, récupérer et surprendre, à l’image de l’expérience du tacticien en Bundesliga. Cette vision s’est déjà traduite par une tactique plus réactive lors du match d’ouverture du Mondial des clubs .

Le début du renouveau du Réal Madrid

Arrivées déjà confirmées et jeunes prometteurs

Tout d’abord, la première recrue de ce nouveau Réal Madrid est Dean Huijsen, défenseur central de 19 ans, recruté depuis Bournemouth, est arrivé officiellement le 1er juin via une clause de 50 M£. Il a été aligné dès le match face à Al‑Hilal (1‑1). Ensuite, on voit Trent Alexander‑Arnold, latéral droit anglais de Liverpool, récupéré sans indemnité après expiration de contrat, a rejoint le club le 1er juin. Il a effectué ses débuts en sélection, avec des prestations prometteuses selon lui. Enfin, Franco Mastantuono, jeune espoir argentin de 17 ans, signera lui en août. Endrick, déjà présent, continue sa progression, prêt à gagner du temps de jeu aux côtés d’autres jeunes comme Güler.

Mercato et rumeurs au cœur de l’actualité

Dans un second temps, le club est lié à des rumeurs. Ibrahima Konaté (Liverpool), en fin de contrat en 2026, est devenu la cible prioritaire. Le Real cherche à l’attirer libre l’été prochain. Aussi, William Saliba (Arsenal) et Alphonso Davies (Bayern) demeurent des pistes évoquées pour renforcer la défense et le couloir gauche. Au milieu, Martín Zubimendi est un souhait fort d’Alonso, mais le dossier reste complexe financièrement. Enfin, l’idée d’un recrutement d’un attaquant de pointe se confirme, avec des profils comme Rodrigo ou Camavinga envisageables en éventuels départs .

Quelques tensions au Réal Madrid

Aussi, certains joueurs, tels que Rodrygo, Camavinga ou Fran García, pourraient être revendus pour financer des renforts stratégiques, parfois à hauteur de 100 M€ . Le rôle de recrutement du club évolue, combinant jeunes talents, contrat expirant, en gardant une marge budgétaire .

En conclusion : un véritable renouveau en marche

Enfin, au bout de deux semaines, le projet renouveau du Réal Madrid se structure : staff remis à jour, idées de jeu nettes, arrivées déjà effectives, et fenêtres mercato actives avec des objectifs précis. L’équation consiste à marier jeunesse, profils modernes, profondeur tactique, tout en respectant une prudence financière. Le Mondial des clubs servira de premier test, mais la trajectoire est claire : le Real Madrid trace le chemin vers une ère nouvelle, sous le signe de l’intensité, l’adaptation et la conquête.

Radwan