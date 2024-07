Voilà comment on pourrait décrire en une phrase cette 11ème manche du Championnat du Monde de Formule 1. Une victoire qui semblait être disputée entre le dominant Max Verstappen et le nouveau challenger Lando Norris jusque dans les ultimes tours, mais c’est bien l’opportuniste George Russell qui s’est imposé.

Une bataille pour la victoire du samedi au dimanche

L’affrontement Verstappen / Norris avait déjà commencé en course sprint le samedi matin qui s’est vite achevée dû à la ‘’gentillesse’’ des défenses du pilote McLaren envers Verstappen.

Cela présageait une qualification palpitante pour l’après-midi, mais ce fut tout autre : le néerlandais signa une nouvelle pole position avec pas moins de 3 dixièmes d’avance sur Norris.

Après la séance, le britannique avait compris qu’il venait de prendre une claque :

‘’ Max était trop loin devant. Ils (Red Bull) ont fait quelques ajustements aujourd’hui qui leur a débloqué bien plus de potentiel que nous étions capable’’. Lando Norris

A l’extinction des feux le lendemain, le batave montre un premier relais bien plus rapide que son concurrent direct, avec presque 6 secondes d’avance sur ce dernier. Au 24ème tour, il effectue son premier arrêt pour se débarrasser de ses médiums pour des pneus hard. Norris s’empresse de l’imiter dans la même boucle. Puis un second relais avec les mêmes écarts que le premier, Verstappen tenant le pilote McLaren à distance avec 7 secondes qui le séparent de lui avant son dernier arrêt au stand. Arrêt qui s’avère être un tournant pour la course car celui-ci prit 6.5 secondes, les mécaniciens Red Bull devant retenir leur pilote pour laissez passer Norris.

Un arrêt décisif

Le triple champion du monde en titre semble moins à l’aise sur son nouveau train de medium, parfois en perte d’adhérence ou en blocage de roue, notamment au virage 4. Une bataille en roue contre roue s’engage au tour 54. On voit alors deux pilotes un peu brouillon : un Norris faisant tout pour plonger sur Verstappen et un pilote Red Bull bien plus agressif dans ses défenses, comme en 2021.

Une pénalité de 5 seconds pour Norris suivie d’un accrochage avec son concurrent au 64ème tour mettra un terme à leur bataille. Dans un élan de désespoir, Verstappen ira même jusqu’à tasser Norris dans l’herbe pour préserver sa place. Norris finit par abandonner aux stands et Verstappen limitera la casse en 5ème position, toujours 15 secondes devant Perez malgré sa pénalité de 10 secondes…

Russell en oracle et un podium d’opportunistes

Le pilote Mercedes avait tout anticipé :

‘’ Je vais m’asseoir dans ma monoplace, les regarder faire leur truc et rester à l’affût pour me faufiler s’ils me laissent une occasion.’’

Et il eu raison, lui qui était relégué à 15 secondes des deux leaders avant leur contact. Cette victoire au volant de sa Mercedes a beau être due à un facteur hors de son contrôle, leur dernier triomphe remonte au… Brésil 2022. Cette victoire qui tendait les bras à l’écurie fit presque sauter de joie Toto Wolff, qui s’empressa et prendre la radio pour motiver son pilote alors que celui-ci était en pleine zone de freinage. Une prise de parole maladroite que Russell n’apprécia guère, dont Wolff s’excusera. Lewis Hamilton quand à lui était en retrait ce week-end, alors qu’il espérait sans doute monter sur le podium.

Piastri tire les marrons du feu pour McLaren

Oscar Piastri, le jeune australien sauve tout de même les meubles pour McLaren. Un week-end très solide qui commence avec une P3 pour la course Sprint du samedi, qu »il achève à la seconde place, derrière Verstappen, puisque la bataille semblait être contre son coéquipier et non contre le néerlandais.

La qualification de l’après midi est bien moins flamboyante, avec seulement une 7ème place sur la grille. La course commence avec un léger contact entre lui et Leclerc avant de se faire tasser dans le même tour par Perez au virage 5. Tandis qu’il est en 5ème position au moment de l’accrochage entre les leaders, Piastri,s’illustre avec un magnifique extérieur sur Carlos Sainz au 6ème virage pour aller chercher un nouveau podium cette saison.

Alors que son résultat est convenable, on sent une légère frustration chez lui :

» ‘’ça semble être un bon résultat. Il y avait aujourd’hui tellement de « et si » avec la pénalité hier, le premier relai difficile et la virtual safety car en fin de course. Il y a tellement de petites choses que si elles auraient été différentes, le résultat serait différent […] mais je suis très content avec de bons points et un podium’’. Oscar Piastri dans la zone d’interview d’après course.

Ferrari limite la casse

Même constat pour la Scuderia Ferrari, qui obtient un podium grâce aux faits de course avec Carlos Sainz. A vrai dire, les italiens sont derrière Red Bull, McLaren et désormais Mercedes. L’espagnol restait lucide après la course, en affirmant qu’il risquait de finir 5ème compte tenu du rythme de l’australien, en plus du demi-dixième voir dixième de retard en rythme pur sur Russell.

Un week-end qui pouvait et aurait dû permettre aux rouges de rester proche de Red Bull chez les constructeurs. Leclerc finit à la porte des points, en 11ème position à un peu plus de 5 secondes de Gasly. Suivant l’erreur en qualification, le week-end du monégasque est ruiné par un fait de course du premier tour, piégé entre Perez et Piastri. Il sera forcer de s’arrêter au premier tour avant de ressortir avant dernier. Le muret Ferrari est contraint d’adopter une stratégie décalée à 4 arrêts, qui lui permet de presque prendre un point.

Un gros coup pour Haas et le reste de la grille

L’équipe ressortante grande gagnante de Spielberg est Haas avec un week-end impressionnant du vendredi au dimanche. La course sprint qui rapporte presque un point avec Magnussen qui termine 9ème. Suivi d’une Q3 d’Hulkenberg. Terminant avec une magnifique double entrée dans les points, bien aidé par une stratégie avec un premier arrêt anticipé, au 10ème et 11ème tour. Ce résultat permet à l’équipe de prendre le large sur Alpine avec 12 pts d’un coup.

RB score enfin des points après deux week-ends compliqués pour l’équipe de Fienza, à l’aide de la neuvième place de Ricciardo. Les récents propos d’Helmut Marko sur son désir de voir le jeune Lawson chez RB l’année prochaine ont peut-être boosté Ricciardo le dimanche. De l’autre côté du garage, Tsunoda termine dans le fond du peloton, alors qu’il montrait une once d’espoir pour la course :

« La voiture était bonne. Nous avons fait une meilleur voiture que la dernière session. L’équipe a fait un beau boulot mais je pense qu’on avait le rythme pour aller jusqu’en Q3 » Yuki Tsunoda après les qualifications

Alpine anime le midfield avec ces deux pilotes lors de leur roue contre roue musclé entre le 32ème et le 41ème tour. Une bataille qui a sans doute donné quelques sueurs froides au clan français et un flashback de Monaco. Mais les 2 normands sont restés professionnels et malgré les défenses agressives d’Ocon. Ils ont apprécié le duel, conclu par un petit « Ciao ! » de Gasly avant d’aller chercher le dernier point de la 10ème place.

Le bilan des trois dernières équipes est plus dur à tracer : Aston Martin reste dans un no man’s land total au championnat constructeur, avec un Fernando Alonso qui commet une erreur plus qu’étonnante, en loupant son freinage avant de taper Zhou. Williams et Sauber (Kick), continuent malheureusement de truster le fond de tableau, avec Kick qui attend toujours son premier point.

