Sefyu, le célèbre rappeur qui à gagné par le passé un victoire de la musique , semble préparer son retour .

En effet, ses via une video YouTube qu’il à annoncé son retour .

Un album en préparation, qui s’appelerait « Yusef ».

L’exitation de ses fan est à son comble.

Malheureusement depuis là oubli de celle-ci, il re -disparaîtra …

Jusqu’à la semaine dernière, où il partage sur son insta ce qui semble être sa cover .

Son album est , également disponible en précommande et sortira le 5 avril prochain !