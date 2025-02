Nous avons rencontré l’artiste Suspect 95 à l’occasion de son concert à La Cigale le 1er mars 2025. Entretien avec un des boss du rap ivoire.

Journaliste : Salut suspect comment tu vas ?

Suspect 95 : Ça va très bien et toi ?

Ça va très bien, on se parle aujourd’hui pour ton concert à La Cigale qui arrive dans deux semaines. Comment tu te sens avant cette date ?

Je me sens motivé parce que c’est 10 ans de carrière que je viens célébrer et que je viens matérialiser avec mon public. C’est quelque chose que je prépare depuis longtemps.

Suspect 95, t’es nés en quatre-vingt-quinze. Sur ces trente ans, il y en a dix ans que t’as passé à rapper, quel est ton regard sur ton parcours ?

J’ai un regard rempli de fierté. Parce qu’aujourd’hui, la place que le rap ivoire occupe par rapport à quand je démarrais vraiment ce n’était pas ça. Quand j’ai démarré la musique en vogue, c’était le coupé-décalé et le zouglou. Et à force de bosser, à force de batailler, d’envoyer des sons. Aujourd’hui, on a réussi à mettre de la lumière sur notre mouvement. Et c’est ça qui me rend fière, c’est le chemin que nous (rappeurs ivoiriens) avons parcouru.

Après avoir fait la cigale, c’est quoi la suite pour toi ?

Pour les dix ans, directement après La Cigale je rentre au pays fêter ça en apothéose avec un gros concert. Je n’ai toujours pas annoncé la date mais ça ne saurait tardé. Après ça, on va annoncer une tournée à travers tout le pays. Pour d’unifier les ivoiriens parce que dès qu’on entre dans les périodes électorales et il y a beaucoup de tensions. Surtout qu’en Côte d’Ivoire les personnalités publiques ont une voix importante pour apaiser le peuple

Pour cette date à La Cigale, plusieurs artistes ont annoncé leur venue comme Kaaris ou Vegedream. On peut s’attendre à quel autres invités ?

Je compte garder les invités restants secrets pour garder un peu de surprise pour le show. Tout ce que je peux te dire, c’est qu’il y aura des artistes avec qui j’ai travaillé en France ou en Côte d’Ivoire qui vont faire le déplacement exprès pour le concert.

Pour toi, c’est à partir de quel moment que le rap, c’est vraiment devenu quelque chose de sérieux et comment tu t’en es rendu compte.

Je m’en suis rendu pendant ma deuxième année à la fac. A ce moment-là, je jonglais entre la musique et les études pour avoir une garantie si le rap ne marche pas. Puis je sors « Esseu c forcé ? » qui a tourné en radio. Après que le clip soit sorti, on a commencé à me reconnaître dans la rue et ce moment-là ça a été un déclic pour moi. J’ai stoppé mes études de comptabilité pour me lancer à fond dans le rap. Ensuite, je sors « Enfant de boss c’est boss » et là, c’était lancé pour de bon.

Tout à l’heure, t’as parlé de la scène ivoirienne, comment elle a évolué et comment elle prend de l’ampleur. Il y a déjà Didi B et Himra qui feat la nouvelle génération de rappeurs français. Est-ce que tu comptes en refaire après les feat que tu as fait avec Youssoupha et Kaaris ?

Oui, bien sûr, sur mon dernier projet, il y avait Youssoupha et Kaaris. Maintenant, j’aimerais bien collaborer avec la nouvelle génération de rappeurs français. Il y a déjà des artistes comme Génezio ou Jey brownie avec qui je suis déjà en contact.

Ca fait déjà dix ans que t’es bien implantée dans le rap. Comment tu te vois dans dix ans ?

Dans 10 ans je me vois plutôt dans la production, transmettre mon savoir aux jeunes artistes, ce que j’ai gagné et ce que j’ai perdue. Bien sûr, je vais continuer à sortir quelques sons un peu dans un style à la Booba.

Le concert à La Cigale, c’est ta deuxième date que tu fais en France. Après ce concert en France, Est-ce que tu comptais continuer à internationaliser, si oui, si tu comptes internationaliser, c’est quel pays tu vises ?

Bien évidemment que la France reste une cible qu’on vise via les collaborations, mais on oublie pas les pays anglophones en Afrique parce que, après tout, on est tous sur le même continent. On compte s’internationaliser de tout les cotés que ce soit vers la France ou le reste de l’Afrique.

On vient de voir comment le rap ivoirien à exploser en très peu de temps, selon toi, c’est quoi les trois meilleurs rappeurs ivoiriens de tous les temps ?

Pour moi, les trois meilleurs sont bien évidemment Suspect 95, Himra et Didi B. Si je dois faire un classement, je pense, je mets Suspect premier, deuxième et troisième. En tout cas je me mets numéro 1 et les deux autres (Himra et Didi B) je les laisse se débrouiller pour savoir qui sera deuxième.

L’interview touche à sa fin, on rappelle ton concert le premier mars à La Cigale. Suspect 95, c’est quoi ton mot de la fin ?

J’invite tout le monde, ceux qui me découvrent, les auditeurs réguliers à venir le 1er mars à La Cigale faire la réelle découverte surtout que je prépare quelque chose d’exceptionnel.

Interview : M