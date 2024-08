Plus de 128 000 abonnés sur YouTube, Swift Guad est devenu une nécessité dans le genre musical. Aujourd’hui, il réédite « Sensationnel », un court métrage hyper efficace qui devrait convaincre tout le monde. Sur un puissant beat trap conçu par Sarbacane, le pilier du rap français a déployé son plus grand talent et vocalisé de manière exceptionnelle. Il extrait ensuite ses punchlines du rythme, suivant le parcours de sa vie, il raconte une profonde histoire de conscience de soi.

Il déclare qu’il n’a besoin de rien et qu’il lui manque tout. Au cours d’une strophe, il démontre son manque de satisfaction face à l’éternité. Réalisé par Neweyes, le clip est une vision rafraîchissante de la vie quotidienne du rappeur..

Swift Guad – Sensationnel

« J’ai besoin de rien, j’suis en manque de tout » Swift Guad

Le rappeur de Montreuil, extrêmement populaire avec le récent clip qui approche les 100 000 vues sur YouTube, Swift Guad fait encore monter la pression sur la date de sortie de l’album de « Narvalo ». Un album que l’on devrait pouvoir retrouver d’ici la fin de cette année 2024. En attendant le projet, nous partageons avec vous les chansons les plus populaires sur Spotify, dont le célèbre hit « Punitive Expedition ». Morceau qui compte actuellement plus de 6 millions de streams juste sur cette plateforme seule. Restez dans le coin, le prochain album de Swift Guad s’annonce phénoménal !