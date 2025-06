« J’aurais dû faire un Bercy. » En story Instagram, THEODORA a réagi après avoir rempli trois Zéniths de Paris, en quelques minutes à chaque fois. Un succès symbolique pour une artiste qui s’impose comme l’une des voix les plus singulières de sa génération. Un succès confirmé aussi dans les charts : la réédition de son projet Bad Boy LoveStory / MEGA BBL a été certifiée disque d’or (50 000 ventes) cet été, preuve d’un engouement massif.

Une ascension boostée par TikTok

TikTok a joué un rôle central dans la montée en puissance de THEODORA. Ses refrains incisifs, largement repris en trends, ont généré un engouement massif. Le titre « KONGOLESSE SOUS BBL » atteint presque aujourd’hui les 300 000 utilisations sur la plateforme, avec une audience qui s’est élargie bien au-delà du cercle initial. De nombreux remix et vidéos virales ont contribué à la faire exploser.

Des paroles à contre-courant

THEODORA s’empare de sujets encore rarement abordés par des artistes féminines. Elle parle librement de sexualité, de son corps et du regard qu’on lui porte. Ses textes mêlent une forme d’humour cru et une franchise radicale. Avec des phrases comme « Gros seins qui me font mal au cou », « Donc mon chou à la barre, elle n’est jamais ramollie » ou encore « Mon cul est gros donc y’a des daddies qui ont trop les crocs », elle s’approprie des codes historiquement masculins. C’est en s’inscrivant dans ces registres qu’elle parvient à imposer sa voix dans le paysage musical.

Une musique hybride et libre

Son univers sonore refuse les carcans : trap, R&B, électro, afro-beat et pop alternative s’y côtoient avec cohérence. Autrice, compositrice, productrice et indépendante, THEODORA revendique une totale liberté dans ses créations, séduisant ainsi un public curieux et fidèle. Elle accentue cette démarche par des featurings stratégiques et variés : sur MEGA BBL, le duo avec Jul sur « ZOU BISOU » réunit deux visions fortes autour d’un tube qui cartonne tant sur Spotify que TikTok. Ce projet rassemble aussi Thisizlondon sur « Massoko na Mabele », un titre afro-électro qui élargit sa palette sonore et affirme sa dimension internationale. Sans oublier « PAY! », en featuring avec Guy2Bezbar, qui ajoute une teinte trap/rap brute à son univers. Ces collaborations renforcent son image de créatrice hors cadre : THEODORA conserve son identité tout en tissant des liens artistiques forts avec des figures phares du rap, de la pop et de la scène afro-urbaine.

THEODORA avec Guy2Bezbar pour le clip de « PAY! »

Une esthétique forte

THEODORA soigne son image jusqu’au moindre détail. Son dernier clip, « Fashion Designa », a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux et fait office de véritable statement artistique. Elle y développe une direction artistique marquée, dans la lignée de ses précédents visuels. Plus qu’un clip, c’est une immersion dans un univers expérimental où l’image devient extension de l’œuvre. Présente à la Fashion Week, elle impose également son style dans l’univers de la mode. Loin du simple habillage, l’esthétique est pour elle un véritable prolongement artistique.

THEODORA à la Fashion Week

Une artiste engagée

Au-delà de son univers musical et visuel, THEODORA s’impose comme une figure engagée. Elle évoque régulièrement dans ses interviews et sur les réseaux des thèmes tels que le féminisme, la lutte contre les violences conjugales, et prend position sur des sujets de société comme la situation à Gaza. Ces prises de parole font écho à sa volonté de défendre des causes importantes et d’utiliser sa plateforme pour sensibiliser.

Une consécration

Trois Zéniths complets. Des billets écoulés en quelques minutes. THEODORA est passée du statut de phénomène viral à celui d’artiste majeure. Elle ne suit pas les tendances, elle les crée. Et son public, toujours plus large, la suit dans chacune de ses évolutions.