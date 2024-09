Tisma Happy Dayz EP : Le rookie du rap d’Argenteuil en pleine ascension

À seulement 19 ans, Tisma, jeune rappeur d’Argenteuil, s’impose dans le rap français avec son EP « Happy Dayz ». Dès son passage dans l’émission « Le Sale Versus » du Chroniqueur Sale, il a su capter l’attention. Influencé par des genres aussi variés que la chanson française, la soul, et le jazz, Tisma se distingue par un style novateur. Ce talent brut, révélé sur SoundCloud avec « 2se » en 2023, a ensuite collaboré avec FFO RION pour l’EP « Barefoot ». Ces débuts lui ont ouvert les portes du label LCS Recordz, où il côtoie d’autres grands noms de la scène rap. Il fait partie de cette nouvelle génération qui recentre le rap sur l’authenticité, la rime et la technique.

Un clip pour « Happy Dayz » : L’étape supérieure pour Tisma

Avec la sortie de « Happy Dayz », Tisma passe un cap décisif. Cet EP de 14 titres, produit par Le Chroniqueur Sale et Truckthomas, mêle des influences américaines marquées. Madlib, J Dilla et The Alchemist sont parmi ses sources d’inspiration. Dans le clip du morceau éponyme, Tisma s’affirme. La vidéo est sobre mais efficace, mettant en valeur son flow fluide et sa présence scénique. Son rap incisif, posé sur des instrumentales old school, rappelle les grandes heures du boom bap, tout en restant moderne. « Happy Dayz » marque un tournant pour Tisma, prouvant qu’il a le potentiel pour s’imposer durablement sur la scène rap française.

Article rédigé par : Elouan Thomas