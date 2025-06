Deux trajectoires, une collision inévitable

Le 28 juin à Las Vegas, Ilia Topuria affrontera Charles Oliveira dans l’un des combats les plus attendus de l’année. D’un côté, un jeune prodige invaincu. De l’autre, une légende vivante du MMA. Deux styles, deux générations, et le titre vacant des poids légers en jeu.

À 27 ans, Topuria incarne la relève explosive. D’origine géorgienne mais ayant migré très tôt en Allemagne puis en Espagne, Ilia s’est déjà imposé chez les poids plumes avec des victoires spectaculaires. Il a notamment mis KO Alexander Volkanovski pour décrocher la ceinture, puis est devenu le premier à avoir mis KO Max Holloway, pourtant réputé comme ayant le meilleur menton de l’histoire de l’UFC. Ce KO historique, survenu au troisième round de l’UFC 308, a définitivement confirmé sa place parmi l’élite.

En montant chez les légers, il n’aura plus besoin de subir de gros cuts de poids. Il arrivera plus frais, plus lourd, et surtout plus puissant. Son punch, déjà redouté, pourrait devenir l’un des plus dangereux de la catégorie.

Il se distingue par une très bonne boxe anglaise, précise, fluide et puissante, qu’il combine à une agressivité constante. Mais ce qu’on oublie souvent, c’est que Topuria est aussi extrêmement dangereux au sol. Ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, il possède un excellent grappling. Pour le moment, « El Matador » n’a pas eu besoin de faire appel à cet aspect de son jeu, tant il domine debout. Mais face à un spécialiste comme Oliveira, cet affrontement pourrait bien être l’occasion de le voir briller dans ce domaine. Ce profil complet, striker redoutable et technicien au sol, fait de lui l’un des combattants les plus complets et imprévisibles de l’UFC aujourd’hui.

Face à un Oliveira vieillissant, au menton de plus en plus questionné, le danger est réel. Topuria pourrait bien poursuivre sa série de légendes mises KO avec Charles Oliveira comme prochaine cible.

Mais il serait dangereux de sous-estimer le Brésilien. Charles « Do Bronx » Oliveira, 35 ans, est l’un des finishers les plus redoutables de l’histoire de l’UFC. Avec plus de 20 victoires par soumission, 10 KO, et surtout le record absolu de bonus UFC. Il a été récompensé à 20 reprises, dont 13 fois pour Performance of the Night et 4 pour Fight of the Night. Ancien champion incontesté des poids légers, il reste une menace redoutable. Même quand il chute, il n’est jamais hors du combat. Oliveira sait encaisser, laisser passer la tempête, puis frapper ou soumettre au bon moment. Sa capacité à retourner un combat dans le chaos, souvent là où on le croit fini, fait de lui un adversaire aussi dangereux qu’imprévisible.

Une carte explosive pour l’International Fight Week

Ce combat principal promet de marquer les esprits lors de l’UFC 317, organisé à la T-Mobile Arena de Las Vegas.

Mais ce ne sera pas le seul affrontement à suivre lors de cette grande soirée de l’International Fight Week:

Ilia Topuria vs Charles Oliveira : pour le titre vacant des poids légers

: pour le titre vacant des poids légers Alexandre Pantoja vs Kai Kara-France : si Pantoja défend une nouvelle fois sa ceinture, il pourrait s’imposer comme l’un des plus grands poids mouches de l’histoire de l’UFC aux côtés de Demetrious Johnson

: si défend une nouvelle fois sa ceinture, il pourrait s’imposer comme l’un des plus grands poids mouches de l’histoire de l’UFC aux côtés de Joshua Van vs Brandon Royval : combattant très attendu par les fans assidus de l’UFC, Van pourrait, en cas de victoire contre le très dangereux Royval , exploser aux yeux du grand public et s’imposer comme un prétendant crédible à un futur combat pour le titre

: combattant très attendu par les fans assidus de l’UFC, pourrait, en cas de victoire contre le très dangereux , exploser aux yeux du grand public et s’imposer comme un prétendant crédible à un futur combat pour le titre Felipe Lima vs Payton Talbott : un combat à ne pas louper entre deux prospects à suivre de très près. Leur style spectaculaire et leur potentiel font d’eux des noms qui pourraient rapidement émerger dans la catégorie bantamweight

: un combat à ne pas louper entre deux prospects à suivre de très près. Leur style spectaculaire et leur potentiel font d’eux des noms qui pourraient rapidement émerger dans la catégorie bantamweight Beneil Dariush vs Renato Moicano : un véritable combat de vétérans, deux hommes qui ont déjà affronté les meilleurs de leur catégorie et qui cherchent à se relancer

Pourquoi c’est le combat de l’année

Topuria arrive plus lourd, plus fort, avec l’aura d’un champion en devenir. Oliveira revient pour prouver qu’il est toujours l’homme à battre, même face à la nouvelle vague. Un vrai choc des générations : la brutalité d’un Topuria invaincu face à l’intelligence d’un Oliveira toujours imprévisible.

Et après ? Une possibilité explosive face à Makhachev

Si Topuria s’impose le 28 juin, une possibilité très attendue pourrait se matérialiser : un combat face à Islam Makhachev. Le champion daghestanais se dirige actuellement vers la catégorie supérieure, en visant la ceinture des welterweight (77 kg) dans un potentiel combat contre Jack Della Maddalena. Mais un retour à 70 kg pour défendre ou unifier la ceinture contre Topuria aurait tout d’un des plus gros combats de l’histoire.

D’un point de vue stylistique, ce duel rappellerait forcément le mythique Conor vs Khabib. Un striker explosif face à un grappler dominateur, deux mondes qui s’affrontent. Et le clin d’œil ne s’arrête pas là. Topuria peut être vu comme le nouveau McGregor. Même tatouage, même assurance face caméra, même capacité à terminer ses adversaires par KO spectaculaire, même goût pour le trashtalk provocateur. Il incarne une nouvelle version du phénomène irlandais, en plus discipliné, mais tout aussi dangereux.

Si l’UFC cherche le plus gros combat de l’année, celui qui vend, qui divise, qui fait parler avant et après… alors Topuria vs Makhachev serait la réponse parfaite. Même si, en coulisses, certains rêvent encore d’un hypothétique Ngannou vs Jones, qui reste à ce jour l’un des plus gros combats jamais imaginés en MMA.

Avant d’imaginer la suite, il faudra battre Oliveira. Et face à lui, rien ne se passe jamais comme prévu.