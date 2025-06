Une soirée explosive à Las Vegas

L’UFC 317 s’est tenu le 28 juin 2025 à la T-Mobile Arena de Las Vegas, à l’occasion de l’International Fight Week, et a tenu toutes ses promesses.

Une carte dense, intense, qui a offert exactement ce que les fans attendaient : KO, soumissions, guerre en striking, combats de prospects…

Entre le KO fulgurant de Topuria sur Oliveira, la nouvelle démonstration de Pantoja, la guerre Van vs Royval et la résurrection de Talbott, la soirée restera comme l’un des moments forts de l’année pour les fans de MMA.

Topuria assomme Oliveira et devient champion des 70 kg

Ilia Topuria a remporté le titre vacant des poids légers en infligeant un KO retentissant à Charles Oliveira dès le premier round, à seulement 2 minutes et 27 secondes.

Ce combat marquait un test important pour le nouveau champion des poids légers. D’ordinaire, Topuria commence ses combats plus prudemment, en observant, en lisant ses adversaires. Mais face à un Oliveira très agressif dès l’ouverture, il a choisi de rentrer directement dans l’échange, imposant d’entrée sa puissance et sa précision.

Oliveira a tenté de l’amener au sol, misant sur son jiu-jitsu brésilien, son domaine de prédilection, et celui où certains doutaient encore du niveau de Topuria. Mais « El Matador » n’a pas tremblé. Il a renversé la situation, prenant une position dominante au sol, avant de revenir debout et de conclure avec sa boxe chirurgicale.

Ce troisième KO d’affilée contre une légende (après Volkanovski et Holloway) confirme qu’il est aujourd’hui l’un des finishers les plus redoutés de l’organisation. Sa montée chez les légers semble même l’avoir renforcé : plus frais, plus lourd, plus percutant.

Après le combat, un face-à-face avec Paddy Pimblett a eu lieu dans l’octogone, laissant penser à une opposition à venir. Mais pour beaucoup, le vrai combat à faire serait contre Islam Makhachev. Le champion daghestanais vise actuellement la ceinture des welterweights (77 kg) face à Jack Della Maddalena. Cependant un retour à 70 kg pour affronter Topuria aurait des allures de Khabib vs McGregor 2 : un duel entre un striker qui éteint et un grappler dominant.

Un affrontement qui aurait tout pour devenir le plus gros choc de ces prochaines années à l’UFC.

Pantoja : le meilleur flyweight de l’histoire ?

En co-main event, pour la ceinture des flyweights, Alexandre Pantoja a encore frappé fort en soumettant Kai Kara-France au troisième round. C’était un combat stratégique et parfaitement maîtrisé, qui n’a jamais vraiment laissé de place au suspense. En effet, Kai Kara-France n’était tout simplement pas de taille.

De son côté, Pantoja consolide un peu plus sa place parmi les plus grands poids mouches de l’histoire, aux côtés de Demetrious Johnson. Il signe ainsi sa quatrième défense de ceinture.

Aujourd’hui, Pantoja semble intouchable. Il a déjà battu tous les meilleurs de sa catégorie. Et pour l’instant, aucun adversaire sérieux ne semble capable de le menacer… Sauf peut-être un prospect, qui a justement impressionné sur cette même carte…

Van vs Royval : le meilleur combat de la soirée

Joshua Van affrontait Brandon Royval dans un combat qui, à première vue, n’était pas le plus attendu de la carte. Et pourtant, ce fut le plus spectaculaire, peut-être même le combat de l’année.

Durant trois rounds intenses, les deux hommes ont envoyé plus de 200 frappes chacun. Royval a mis du volume, Van a répondu par des contres puissants. Van touchait plus fort. Dans les dernières secondes du troisième round, il a même réussi un knockdown décisif. Ce moment clé lui a permis de prendre l’avantage dans ce round serré.

Il s’impose finalement par décision unanime, au terme d’un combat extrêmement disputé.

Ce duel explosif a captivé le public. Après la victoire de Pantoja, Joshua Van est monté dans la cage pour un face-à-face.

Ce geste annonce ce qui semble désormais inévitable : un title shot pour le jeune striker, dans une catégorie en manque de nouveaux prétendants.

Talbott relance son ascension

Le combat entre Payton Talbott et Felipe Lima opposait deux prospects prometteurs. Talbott, auparavant très attendu, avait déçu contre Barcelos, laissant penser qu’il avait atteint un plafond.

Mais face à Lima, il a prouvé le contraire. Lima, pourtant plus complet sur le papier, n’a pas su imposer sa lutte, pas assez menaçante pour contenir Talbott. Ce dernier, clairement meilleur en striking, a su faire la différence et s’imposer logiquement par décision unanime.

Une victoire importante qui relance totalement l’engouement du public autour de Talbott. Grâce à cette performance, il retrouve son statut de prospect majeur dans la catégorie.