CRC : Un artiste en pleine ascension

Originaire de Bruxelles, CRC est un rappeur et compositeur talentueux, connu pour sa capacité à fusionner différents genres musicaux. Membre du collectif J&A. et du label Labrique, il fait également partie du groupe NUPS3E, en pleine évolution artistique. Depuis ses débuts, CRC a su capter l’attention grâce à ses textes sincères et profonds, ainsi qu’à son habileté à mélanger le rap avec des éléments de chanson française, R&B, et des touches afro. Sa carrière a véritablement pris son envol avec son premier projet solo, La pluie (Acte I), sorti en juin 2023. Inspiré par ses expériences personnelles et son environnement bruxellois, CRC cherche constamment à créer une connexion authentique avec son public, offrant une musique qui résonne avec les émotions et les réalités de la vie quotidienne.

« Pleurez! (Acte II) » : Une suite émotive et innovante

Aujourd’hui, CRC revient avec Pleurez! (Acte II), une suite attendue de son premier EP. En collaboration avec les musiciens ATRN et Bellard, ce nouveau projet promet d’emmener les auditeurs dans un voyage sonore unique. Mélangeant habilement rap, chanson française, R&B, et influences afro, CRC propose une composition musicale riche et variée. Chaque morceau est conçu pour être une expérience émotionnelle intense, renforcée par des textes sincères et poignants. Le premier single de cet EP, récemment dévoilé, est accompagné d’un clip réalisé par Misha Van Der Werf, ajoutant une dimension visuelle à l’univers musical de CRC. Avec « Pleurez! (Acte II)« , CRC continue de repousser les frontières de son art, offrant à son public une œuvre authentique et innovante, capable de toucher le cœur et l’esprit de chacun.

Elouan Thomas