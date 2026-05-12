Ya Levis le phénomène afropop dévoile son EP « El Mayalove« . Cet artiste attachant avec une véritable sensibilité artistique.

Auteur de quelques hits comme Katchua dont le clip à fais plus de 13 millions de vues et la version audio plus de 3 millions de vues, Libala 4 millions de vues ou encore dis lui. Dans son EP il raconte sa relation amoureuse avec sa « Aicha » en utilisant un mélange de pop, kizomba et de la rumba congolaise très bien maîtrisé. Ya Levis apporte une vraie contribution à la pop urbaine française.