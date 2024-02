A la sortie de sa collaboration avec Quavo, BU$HI intrigue. L’explosion fulgurante et internationale du phénomène suscite l’admiration, mais surtout de nombreuses interrogations. La première et plus logique étant, comment le membre du collectif Lyonzon passe-t-il si rapidement du rang d’habitué des bas fonds de SoundCloud à une collaboration avec les plus grands noms de la scène rap US ?

L’année dernière encore rookie du rap français, BU$HI surprend. C’est à leur grande surprise que les publics français et américains ont pu assister à des événements inattendus. Voir Quavo tourner un clip dans un parking du 92 ou encore apercevoir Asap Rocky flâner dans les rues parisiennes en Saturn, la marque de BU$HI et son groupe Saturn Citizen.

Alors repéré en compagnie de Quavo à la Fashion Week de Paris ainsi qu’à la fête de la musique cette année, il suffira de quelques semaines pour que l’annonce officielle d’un featuring entre les deux artistes paraisse ensuite sur les réseaux sociaux. La sortie du tant attendu « What We Doing? » ou « Qu’est-ce qu’on fait ? » a su provoquer une hype folle du côté du public français. Déjà joué en exclusivité sur la scène des ardentes en 2023, le single plaît beaucoup. Il dévoile une alchimie franco-américaine puissante, sur une prod signée 2K & Yakes.

Pluggé aux USA

Si la collaboration de BU$HI avec des superstars internationales devrait être résumée en un nom, elle serait probablement du nom de Bryan Countach. Manager de BU$HI, il aurait travaillé avec beaucoup de grands noms non négligeables aux Etats-Unis. On y compte par exemple A$AP Rocky ou encore Travis Scott. Bryan Countach serait à la tête plusieurs marques et médias dans la mode aux Etats-Unis. Celui-ci aurait également fait partie de l’équipe artistique de Quavo. Il aurait par la suite connecté les deux artistes ensembles et permis leur collaboration. En 2022, avant l’idée de ce featuring, c’était littéralement un EP commun qui était prévu avec un autre membre des Migos, Take-Off, mais qui n’aboutira pas suite à son décès.

Bushi et son manager, Bryan Countach.

A noter également que dans la Bushi Tape 2, le rappeur de vingt-quatre ans s’est entouré de nombreux producteurs américains. On compte notamment la célèbre Wondagurl qui a notamment produit pour Travis Scott. Benty the Great a également contribué à la tape et produit pour Pop Smoke ou Rae Sremmurd, mais encore DJ Durel, un des producteurs des Migos.

Bien évidemment, toutes ces opportunités ne se résument pas à du piston et des occasions en or pour le rappeur lyonnais. La recette du succès de BU$HI c’est bien du talent, du travail et un univers hors du commun. Mais avoir un manager qui répond au nom de Bryan Countach n’est pas un inconvénient.

A des années lumières

BU$HI a toujours exprimé sa volonté de sortir du lot. S’extirper de la scène musicale française pour exceller et se perdre dans son univers. Doté d’un large éventail d’influences internationales, le membre de Saturn Citizen n’hésite pas à le faire ressentir à travers son travai. Lui-même mentionne des figures d’exemple comme Kanye West, XXXTentacion ou encore Drake. Le rappeur exprime la volonté puissante de se démarquer de la scène rap francophone.

D’autant plus qu’on ne remarque peu, voire aucune interview pour un média français donnée par le rappeur. Loin du rap mainstream, de la new gen ou encore du rap underground, il véhicule l’impression de faire part d’une catégorie de rap à part entière de laquelle il ne serait pas le seul représentant. Fréquemment comparé à Ateyaba par son public, le rappeur réunionnais en serait son disciple qui suivrait ses traces.

Placements particuliers, direction artistique bien orientée et égotrip affirmé, les deux rappeurs se rejoignent sur de nombreux points. Le plus évident se trouve cependant être la facilité déconcertante avec laquelle ils excellent dans leur discipline. Une attitude nonchalante et des excès de confiance en commun qui pourraient être perçus comme une manière hautaine de se positionner par rapport à la scène francophone. Eloignés du rap français, tous deux expriment leur avant-gardisme avec aisance à travers instrumentales, textes et univers artistique. Le même talent avec lequel le prétendu descendant d’Ateyaba a séduit les artistes américains et s’est frayé un chemin dans la cour des grands.

L’objectif atteint, le jeune prodige se doit, une fois de plus, de dépasser les frontières et ses limites. L’occasion de briller encore au milieu des astres et de continuer de faire ses preuves et c’est exactement ce que le membre de Lyonzon s’apprête à faire.

Après le drop de son featuring « What we doing? » avec Quavo, BU$HI laisse paraître un compte à rebours sur le site de son label Saturn Citizen Records s’achevant au 1er mars 2024. Le prochain projet de BU$HI est déjà annoncé et celui-ci s’intitulera « Bushi Tape 3 » et a encore tout à prouver.