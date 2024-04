Exploration du monde de l’artiste

DIZY est un jeune artiste originaire de Liège, celui-ci a su mêler ses influences congolaises et martiniquaises avec sa passion pour le rap découvert dès son enfance. Inspiré par des artistes tels que Sefyu, Booba, ou encore Rohff, il a su développer un style musical varié, oscillant entre trap et pop. Pour lui, aucune limite n’est trop grande à franchir : En parallèle de ses influences musicales, DIZY tire également son inspiration de la pop culture, notamment de l’univers épique de Dragon Ball Z. Les personnages emblématiques et l’histoire de cette série animée ont nourri son imagination, l’incitant à intégrer des motifs et des thèmes uniques dans son travail artistique.

Plongée au sein du projet « Univers 7 »

L’EP « Univers 7« , sorti le 29 mars dernier, nous plonge dans l’entraînement et l’évolution musicale de DIZY. Clin d’œil à l’œuvre d’Akira Toryama, auteur de Dragon Ball, cet opus explore un univers où le protagoniste évolue sans cesse à la recherche d’adversaires plus forts. Avec des productions réalisées par SWY V, marquées par une consonance américaine « New Wave », DIZY nous invite à suivre son parcours musical, où chaque titre révèle une nouvelle facette de son talent. « Univers 7 » promet une expérience épique où les frontières entre les genres musicaux s’effacent, laissant place à une créativité débordante et sans limites. Dans cet EP, DIZY nous dévoile non seulement son potentiel artistique mais aussi son ambition de repousser constamment les limites de son art, en nous transportant dans un univers où se mêlent passion, émotion et énergie brute.

par Elouan Thomas